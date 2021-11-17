Bakan Soylu'nun Sezai Karakoç paylaşımı tartışma yarattı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Sezai Karakoç, dün hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Karakoç ile ilgili paylaşımı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç, dün İstanbul'da 88 yaşında aramızdan ayrıldı. Karakoç'un vefatı pek çok kişiyi yasa boğdu. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok siyasi isim taziye mesajı yayınladı.

"EN SEVGİLİSİNE KAVUŞTU"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Karakoç'un vefatı nedeniyle bir mesaj paylaştı. Açıklamada, "Fikir dünyamızın rehberlerinden, Diriliş Nesli'nin öncüsü, Yedi Güzel Adam'dan, Üstad Sezai Karakoç "dünya sürgünü"nü tamamlayarak "en sevgili"sine kavuştu... Rabbim mekanını cennet, makamını âlî eylesin inşallah..." ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ancak Soylu'nun mesajındaki Yedi Güzel Adam detayı kullanıcıların dikkatini çekti. Bir kısım kullanıcılar; en bilinen ve sevilen edebi topluluklarından biri olan Yedi Güzel Adam'ın, edebiyat dünyasında Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay olarak bilindiğini savundu. Bu nedenle Karakoç'un bu gruba dahil olmadığını söylediler. Bu paylaşımlarda; "Yedi Güzel Adam'dan değildi. Lütfen değiştirin.", "Üstad 7 güzel adamdan biri değildi. O yalnız ve çok güzel bir adamdı." gibi mesajlar yer aldı.

Diğer bir kesim ise Karakoç'un da bu topluluğa dahil edilebileceğini savundu. Soylu'nun paylaşımının altında konu hakkında çok sayıda yorum yapıldı.