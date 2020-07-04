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  4. 04 Temmuz 2020 14:50

Bakan Soylu'yu isyan ettiren görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beykoz'da asker eğlencesi yapan gruba ''Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil'' diyerek tepki gösterdi.

Bakan Soylu'yu isyan ettiren görüntüler
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İstanbul'da Silahlı, meşaleli, sosyal mesafesiz asker uğurlaması rezaleti! İstanbul'da Silahlı, meşaleli, sosyal mesafesiz asker uğurlaması rezaleti!

İstanbul Beykoz'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı. Gruptakiler sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından DHA'nın bu haberini paylaşarak asker uğurlaması yapan gruba eleştirilerde bulundu.

Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Askere gitmek, askerlik yapmak şereftir. Kınalı kuzularımız şanla, şerefle, dua ile vakar ile gönderilmeli...Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil. Abartı, geleneğimizde, kültürümüzde ve inancımızda yoktur. Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz, Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım!"

İstanbul'da Silahlı, meşaleli, sosyal mesafesiz asker uğurlaması rezaleti!İstanbul'da silahlı, meşaleli, sosyal mesafesiz asker uğurlaması rezaleti!

 

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