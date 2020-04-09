Bakan Süleyman Soylu karantinadaki kişi sayısını açıkladı !

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Star TV Ana Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var." dedi.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

(Terörle mücadele) Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik.

Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil.

Genel olarak ölen terörist fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz. Ama (Kulp saldırısını düzenleyenler) öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda.

100 yolcudan 87'si toplu taşıma kullanmıyor.

(Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan) Bugüne kadar 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi. Özellikle sosyal mesafeye uymayanlara ceza kesildi.

Türkiye rasyonel tedbirler aldı.

Bir caddedeki yoğunluğu azaltamazsak, caddeyi kapatıyoruz.

KARANTİNA BÖLGELERİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Şu anda 52 vilayatte 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var.

Şu anda günde 10 milyon maske dağıtılıyor Türkiye'de 10 milyon maske üretiliyor. Çok yakın zamanda

inşallah bu sayı 20 milyon ve üzerine çıkacak.

Bir sosyal medya ve siber suç salgını da var.

Aile içi tartşmalarda artış söz konusu. Sayısını biliyoruz ama rakamları deşifre etmeyeyim.