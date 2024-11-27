  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bakan Tekin, İBB Başkanı İmamoğlu'na ''okuma özürlü'' dedi

Bakan Tekin, İBB Başkanı İmamoğlu'na ''okuma özürlü'' dedi

Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Bakan Yusuf Tekin, İmamoğlu'na ilişkin "Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş" dedi.

AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İmamoğlu'nun bir kez daha hedef alarak ağır sözler kullandı

. İmamoğlu'nu suçlayan Bakan Tekin, "İmamoğlu'nun okuduğunu anlama problemi var, Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. İyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

 Bakan Tekin'in Meclis'teki açıklamaları şu şekilde;

Sayın İmamoğlu’nun Türkçe okuduğunu anlayabilme yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı hiç böyle katakulliye gerek kalmadan doğru dürüst bir üniversite bitirirdi. Demek ki okuduğunu anlama problemi var bu net! Zaten üniversite tercihi ile ilgili süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor. Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim. Bu birincisi. İkincisi, birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor bu anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu’nun yönetim tarzı. Takdir kendisinindir biz hukuk devletinin prensiplerine göre yaşıyoruz. Hukuk devletinin gerektirdiği şeyleri de yapıyoruz.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ ?

İmamoğlu söz konusu yazınına ardından, "Kreş vaatlerinde bulundular. Çünkü ben ne dedim. 'Bizim kreşlerimiz, kent lokantalarımız sizin Kanal İstanbul'u yendi' dedim. Kreş niye açmadınız o zaman. Bu akıl tutulması, ne yapacağınızı şaşırmak. Allah bunlara akıl versin. Devlet dinine, siyasetine bakmayacak, devlet herkesi sevecek. Senin yazın vız gelir tırıs gider. Hadi gel de kapat. Cesaretin varsa bekliyorum. Bana her şeyi soran, sorgulayan çocuk lazım kardeşim. Sorgulamayan değil. Bugün bin tane çalışanımız varsa yarın 3 bin tane olacak. Siz bu yazınızı alın, çöpe atın." ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

Etiketler yusuf tekin meb milli eğitim bakanı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2025 yılının zamlı bedelli askerlik ücreti de belli oldu 2025 yılının zamlı bedelli askerlik ücreti de belli oldu Depoları doldurun: Akaryakıta bir zam daha geliyor Depoları doldurun: Akaryakıta bir zam daha geliyor Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: ''Evlerinize girmeyin'' Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: ''Evlerinize girmeyin'' Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı Türkiye'nin gizli cenneti dev şelalesi karlar altında kaldı Türkiye'nin gizli cenneti dev şelalesi karlar altında kaldı Elinde bıçakla eşini yaralayıp, sokakta yürüyenlere saldırdı Elinde bıçakla eşini yaralayıp, sokakta yürüyenlere saldırdı ''Bu pazar seçim olsa'' anketinden tek parti iktidarı çıktı ''Bu pazar seçim olsa'' anketinden tek parti iktidarı çıktı İstanbul'da balıkçı oltasına takılan çocuk cesedinin sırrı çözüldü İstanbul'da balıkçı oltasına takılan çocuk cesedinin sırrı çözüldü Real Madrid Arda Güler için kararını verdi Real Madrid Arda Güler için kararını verdi CZN Burak'ta ödenen hesap dudak uçuklattı CZN Burak'ta ödenen hesap dudak uçuklattı
Seks festivali gerginliği daha da büyüyor: ''Yeniden yapacağız!'' Seks festivali gerginliği daha da büyüyor: ''Yeniden yapacağız!'' Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Kar gidiyor, yağmur geliyor.. Hava sıcaklıkları artacak... Kar gidiyor, yağmur geliyor.. Hava sıcaklıkları artacak... Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu Ehliyet, pasaport, MTV, ceza ve vergiler... 2025 yılı zamları kesinleşti! Ehliyet, pasaport, MTV, ceza ve vergiler... 2025 yılı zamları kesinleşti! 52 yaşındaki Defne Samyeli süper minisiyle genç mankenlere meydan okudu 52 yaşındaki Defne Samyeli süper minisiyle genç mankenlere meydan okudu İstanbul'da yer altında büyük patlama! İstanbul'da yer altında büyük patlama! Ev hapsi cezası verilmişti... Serdar Ortaç hakkında yeni karar Ev hapsi cezası verilmişti... Serdar Ortaç hakkında yeni karar İtirafla eşleşti: Narin cinayetini çözecek görüntü ortaya çıktı İtirafla eşleşti: Narin cinayetini çözecek görüntü ortaya çıktı Esra Erol canlı yayınında yine olay: 21 yıl sonra bulduğu annesi tarafından dolandırıldı Esra Erol canlı yayınında yine olay: 21 yıl sonra bulduğu annesi tarafından dolandırıldı