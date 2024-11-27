Bakan Tekin, İBB Başkanı İmamoğlu'na ''okuma özürlü'' dedi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Bakan Yusuf Tekin, İmamoğlu'na ilişkin "Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş" dedi.

AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İmamoğlu'nun bir kez daha hedef alarak ağır sözler kullandı

. İmamoğlu'nu suçlayan Bakan Tekin, "İmamoğlu'nun okuduğunu anlama problemi var, Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. İyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'in Meclis'teki açıklamaları şu şekilde;

Sayın İmamoğlu’nun Türkçe okuduğunu anlayabilme yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı hiç böyle katakulliye gerek kalmadan doğru dürüst bir üniversite bitirirdi. Demek ki okuduğunu anlama problemi var bu net! Zaten üniversite tercihi ile ilgili süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor. Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim. Bu birincisi. İkincisi, birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor bu anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu’nun yönetim tarzı. Takdir kendisinindir biz hukuk devletinin prensiplerine göre yaşıyoruz. Hukuk devletinin gerektirdiği şeyleri de yapıyoruz.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ ?

İmamoğlu söz konusu yazınına ardından, "Kreş vaatlerinde bulundular. Çünkü ben ne dedim. 'Bizim kreşlerimiz, kent lokantalarımız sizin Kanal İstanbul'u yendi' dedim. Kreş niye açmadınız o zaman. Bu akıl tutulması, ne yapacağınızı şaşırmak. Allah bunlara akıl versin. Devlet dinine, siyasetine bakmayacak, devlet herkesi sevecek. Senin yazın vız gelir tırıs gider. Hadi gel de kapat. Cesaretin varsa bekliyorum. Bana her şeyi soran, sorgulayan çocuk lazım kardeşim. Sorgulamayan değil. Bugün bin tane çalışanımız varsa yarın 3 bin tane olacak. Siz bu yazınızı alın, çöpe atın." ifadelerini kullanmıştı.