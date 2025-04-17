  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bakan Tunç ile DEM Parti'nin görüşmesi ertelendi

Bakan Tunç ile DEM Parti'nin görüşmesi ertelendi

Bakan Tunç ile DEM Parti'nin görüşmesi ertelendi
Güncelleme:

DEM Parti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmenin, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Adalet Bakanlığı, Bakan Yılmaz Tunç'un, DEM Parti heyeti ile cuma günü bir araya geleceğini duyurmuştu. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, heyette yer alan TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle görüşmenin ertelendiği belirtildi. Açıklamada, "Cuma günü Adalet Bakanı ile İmralı heyetinin yapacağı görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ve partimizin bütün yöneticilerinin hastanede olması nedeniyle ertelendi. Önümüzdeki hafta yeni randevu tarihi netleştiğinde paylaşacağız" denildi. 

text-ad
Etiketler adalet bakanı yılmaz tunç dem parti görüşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzayda yaşamın şimdiye kadarki en güçlü kanıtı bulundu Uzayda yaşamın şimdiye kadarki en güçlü kanıtı bulundu Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı Yağmura, kara, kışa mola... Havalar bir anda ısınacak, sonrasında yeniden yağış var! Yağmura, kara, kışa mola... Havalar bir anda ısınacak, sonrasında yeniden yağış var! AK Partili Şamil Tayyar, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ''yapılması gerekeni'' açıkladı AK Partili Şamil Tayyar, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ''yapılması gerekeni'' açıkladı Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye açılımının anketi açıklandı Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye açılımının anketi açıklandı Ahmet Hakan, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ''şarlatan'' dedi Ahmet Hakan, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ''şarlatan'' dedi Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ezber bozan gece! Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ezber bozan gece! Liseliler başardı! MEB'ten öğretmen atamalarında geri adım! Liseliler başardı! MEB'ten öğretmen atamalarında geri adım! 32 yaşındaki Wout Weghorst Türkiye'ye geri dönüyor! 32 yaşındaki Wout Weghorst Türkiye'ye geri dönüyor! İşte Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü İşte Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
İstanbul Metrosu'nda skandal görüntü: Tepkiler çığ oldu! İstanbul Metrosu'nda skandal görüntü: Tepkiler çığ oldu! Son seçim anketi ''AK Parti'nin herkesten sakladığı anket'' denilerek açıklandı Son seçim anketi ''AK Parti'nin herkesten sakladığı anket'' denilerek açıklandı Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, ortalık savaş alanına döndü! Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, ortalık savaş alanına döndü! Türkiye'nin bir tekstil devi daha konkordato ilan etti Türkiye'nin bir tekstil devi daha konkordato ilan etti Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu: Yüzlerce gözaltı var! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu: Yüzlerce gözaltı var! Final için geri sayıma başlayan Kızıl Goncalar'ın final sahnesi sızdı Final için geri sayıma başlayan Kızıl Goncalar'ın final sahnesi sızdı Taksitleri devam eden otomobili İsrail'e tepki olsun diye yaktı Taksitleri devam eden otomobili İsrail'e tepki olsun diye yaktı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'daki ikinci yangın faciasında acı haber Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'daki ikinci yangın faciasında acı haber Arda Güler'in maç sonu görüntüsü isyan ettirdi Arda Güler'in maç sonu görüntüsü isyan ettirdi CHP'liler genel merkez binasına akın etti CHP'liler genel merkez binasına akın etti