Bakan Tunç'tan Öcalan açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için verdiği dilekçeye makul bir süre içinde cevap verileceğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin, 'başvuru' yanıtını yineledi.

Tunç, "DEM Parti'nin görüşme dilekçesi geçen hafta Adalet Bakanlığımıza ulaştı. Makul bir süre içerisinde cevap verilecek" dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.