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  4. Bakan Varank ''Asgari ücret 400 dolar'' dedi ama... Sadece 2,5 saat sürdü

Bakan Varank ''Asgari ücret 400 dolar'' dedi ama... Sadece 2,5 saat sürdü

Bakan Varank ''Asgari ücret 400 dolar'' dedi ama... Sadece 2,5 saat sürdü

Dolar kurunun 11 liranın altına gerilediği dakikalarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan asgari ücret paylaşımı geldi. Varank, ''Her şeyi kurla ölçerek ekonomi uzmanı olduğunu zanneden müzmin muhalifler için bir paylaşım yapayım: Asgari ücret bugünkü kurla 400 dolar.'' dedi. Ancak dolar yeniden yükselişe geçince asgari ücret 26 dolar eridi.

2022 yılı için asgari ücret yüzde 50'lik artışla 4.253 liraya çıkarıldı. Ancak dolardaki yükseliş nedeniyle muhalefet grubu yapılan zammın eridiğini vatandaşın alım gücünün azaldığını savunuyordu. 20 Aralık tarihinde dolar 18,40'la rekor kırmış ve o tarihte asgari ücret 231 dolara denk geliyordu.

BAKAN VARANK MUHALEFETİ HEDEF ALDI
Hükümetin "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemini açıklamasıyla dolar 10 lira seviyelerine kadar geriledi. Kur bugün 14.30 civarında 10,35'e kadar geriledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kurun 10,63'te olduğu zaman muhalefeti hedef alan bir paylaşım yaparak, "Asgari ücret bugünkü kurla 400 dolar" ifadelerini kullandı.

Varank paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyi kurla ölçerek ekonomi uzmanı olduğunu zanneden müzmin muhalifler için bir paylaşım yapayım: Asgari ücret bugünkü kurla 400 dolar. Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan!"

2,5 SAAT SONRA ASGARİ ÜCRET 26 DOLAR ERİDİ
Ancak saat 17.05 itibarıyla kur yeniden 11.35 yükseldi. 11.35'ten hesaplandığında asgari ücret 374 dolara denk geliyor. Varank'ın paylaşımının üzerinden 2 saat 30 dakika geçmeden asgari ücret 26 dolar eridi.

Etiketler mustafa varank dolar asgari ücret
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