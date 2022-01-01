Bakan Varank, İBB'ye olay eleştiri: ''Fetret dönemi yaşanıyor''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın akademisinde yaptığı konuşmada İBB'yi eleştirerek, "İstanbul ne yazık ki şu anda bir fetret dönemi yaşıyor" dedi.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın Sancaktepe'de düzenlediği 'Teşkilat Akademisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuştu. Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirirken İstanbul için, "Fetret dönemi yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz bu kadim şehri devraldığımızda; çöp dağlarından, hava kirliliğinden, pis kokulardan geçilmiyordu. Tayyip Erdoğan geldi, İstanbul'u hezimet şehri olmaktan çıkarıp hizmet şehri haline getirdi. Bu şehrin tüm sokaklarında, caddelerinde bizim emeğimiz, bizim çilemiz, bizim mücadelemiz var. Bu şehre kazandırılan tüm büyük hizmetlerde bizim alın terimiz, bizim liderimizin imzası var. Ama ne yazık ki bu şehir şu anda adeta bir fetret dönemi yaşıyor" dedi.

Varank, sözlerine CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek sürdürdü: "Pandeminin başından bu yana tam 700 bin vatandaşımız sanayide iş buldu. Hani beyefendi diyor ya muhtarlara birer özel kalem atasak işsizlik biter. Belli ki sayın Kılıçdaroğlu, çarpım tablosu işlenirken okulu asmış. O yüzden ben onun anlayacağı dilden anlatayım. Türkiye'de muhtar sayısı 50 bin. Yani hepsine birer özel kalem müdürü atasanız 50 bin kişiye iş bulmuş olursun. Ama bakınız yalnızca koronavirüs zamanında, sanayide iş bulan vatandaşımız 700 bini aştı. Bu ne demek Kılıçdaroğlu'nun çılgın projesinden 14 kat daha fazla iş demek."