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Bakan Yanık'tan Babacan'a yanıt: Altılı masadakiler taktiği bu demek ki

Bakan Yanık'tan Babacan'a yanıt: Altılı masadakiler taktiği bu demek ki
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın "Aile Sosyal Destek Uzmanlarımız gidip vatandaşın kapısını çalsınlar" şeklindeki çağrısına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'tan yanıt geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda, "Aile Sosyal Destek Uzmanlarımız gidip vatandaşın kapısını çalsınlar. Devlet; vatandaşına ulaşsın istiyoruz." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

BAKAN YANIK'TAN YANIT GECİKMEDİ
Babacan'ın sözlerine, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şunları söyledi:

Altılı masada yer alan herkesin taktiği bu demek ki. Var olan hizmetleri hiç yokmuş gibi yapacağını vaat etmek. Sn. Babacan’ın bahsettiği programın adı Aile Sosyal Destek Programı yani kısaca ASDEP. Biz onlara #kırmızıyelekliler diyoruz. Bizim süper kahramanlarımızdan bir grup.

 ASDEP 2017 yılından bugüne yaklaşık 4.2 milyon hane ziyareti gerçekleştirdi. Henüz Ali Babacan'ın hanesine gitmemiş olabilirler. Ama Sn. Babacan hiç endişe etmesin, 26 milyon hanenin hepsinin kapısını çalacağız. İhtiyacı olan hizmete kendisini de yönlendirecegiz.

Bakalım Sn. Babacan ya da altılı masa önümüzdeki günlerde, hayata geçirilmiş hangi hizmetimizi vatandaşlarımıza vaat edecekler? Merakla bekliyoruz.

Etiketler derya yanık cevap
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