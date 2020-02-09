''Bakan yardımcısı görevden alınmalı''

Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir’in makam odasında Osmanlı Padişahı Abdülhamit’in ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının asılı olduğunun ortaya çıkmasına sosyal medya kullanıcılarından ve Cumhuriyet kadınlarından büyük tepkisini çekti.

‘KORUYACAĞIZ’



Nazan Moroğlu (İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü):

Laik, demokratik Cumhuriyetimize dıştan ve içten çok yönlü saldırılar yapılıyor. Kurucu değerlerimize sahip çıkan yurttaşlar Atatürk ilke ve devrimlerini korumak için mücadeleyi sürdürüyor. En büyük mücadeleyi Atatürk devrimleri sayesinde Türkiye’de birey olarak eşit haklara sahip olan biz kadınlar veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Kurucu değerlerimizden geriye gidişten kaygılıyız ancak sahip çıkmakta ve korumakta kararlıyız.

‘GERİCİ ANLAYIŞ’

Prof. Dr. Necla Arat (Kadın Araştırmaları Derneği Başkanı):

Bu adamlardan her şey beklenir. Başlangıçtan beri niyetlerinin ne olduğunu, kendilerini Osmanlıcı olarak tanıttıklarını, Abdülhamit için “yüce Hakan” deyimini kullandıklarını biliyoruz. Gerici bir anlayış. Bu gibi durumlarda kamuoyunun daha duyarlı davranıp tepkisini ortaya koyması gerekiyor. Bu fotoğraf meselesinde geçmişte de çok açıkları oldu. O kesimlerde bariz bir Atatürk düşmanlığı yaşanıyor. Bunun ortadan kalkması için hepimizin mücadele etmesi gerekiyor.

‘YOK EDEMEZLER’



Şenal Sarıhan (Eski CHP milletvekili):

Cumhuriyet değerleriyle, Mustafa Kemal Atatütürk’ün önderliğiyle onun Cumhuriyet devrimlerinin inşasının Başkomutanı oluşuyla hesaplaşmak isteyen, onu göz ardı etmek isteyen bir anlayış var. Fotoğraf meselesi artık ikincil hale gelmiş durumda. Uzun zamandır Milli Eğitim Bakanlığı’nda etkinliklerin başlayarak bütün bakanlıklarda yürütülen tarz ve yöntem Cumhurbaşkanının dilindeki yaklaşım, anlatım büyük bir hesaplaşmanın yansıması olarak görülüyor. İnsanların özümsediği değerleri var. O değerleri yok etmek Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna önderlik etmiş bir insanı yok etmek mümkün değil.

FOTOĞRAFI ALİNUR AKTAŞ PAYLAŞTI

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş geçen gün Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir’i makam odasında ziyaret etmiş, odada çekilen fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Eldemir’in makam odasında Osmanlı Padişahı Abdülhamit’in ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının asılı olduğu söz konusu fotoğraf paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Aktaş’ın yerel seçim sürecinde ise İnegöl’de yurttaşlara yaptığı konuşmada CHP’li eski Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Bozbey’i eleştirerek Türk aydınları şu sözlerle hedef almıştı: “20 senedir Nilüfer’de belediye başkanlığı yapıyorsun. Arkadaş hangi caddeye, hangi kültür merkezine bir tane Allah dostunun, bir tane padişahın, bir tane Türk büyüğünün ismini verdin ya. Nerede devlete ve bayrağa savaş açmış Türkan Saylan, Uğur Mumcu, Nâzım Hikmet, Bahriye Üçok’un, nerede dinle diyanetle problemi olan adam varsa hepsinin ismini belirli merkezlere verdin.”