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Bakan Yerlikaya'dan veda eder gibi paylaşım

Bakan Yerlikaya'dan veda eder gibi paylaşım
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siyaset kulislerinde kabine revizyonu konuşulurken sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklik yapılacağı iddiası gündemdeki yerini korurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 74 kişinin tutuklandığını duyururken ''kabine'' vurgusu yaptı. 

Yerlikaya, "Bu kabine döneminde Siber Suçlarla Mücadele kapsamında toplam 16 Milyar 603 Milyon TL’lik mal varlığına da el kondu.'' ifadelerini kullandı.

Kulislerde 8 bakanın gideceği konuşulurken Bakan Yerlikaya'nın ''kabine'' ifadesini kullanması dikkatlerden kaçmadı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siyaset kulislerinde kabine revizyonu konuşulurken sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya kabine Revizyon
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