Bakan'dan İstanbul Havalimanı itiraf gibi bir açıklama daha

CHP Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ulaştırma Bakanlığı'nın kendisinin soru önergesine karşılık yaptığı açıklamaya değindi.

İlgezdi bakanlığın yaptığı açıklamada yeni havalimanında pas geçme oranının Atatürk Havalimanı'nın pas geçme oranından fazla olduğunu yeniden itiraf ettiklerini ifade etti. İlgezdi "Bakanlık açıklamasında 2018'de Atatürk Havalimanında nisan, mayıs, haziran, temmuz ayında toplam 445 pas geçme; 2019'un aynı aylarında istanbul havalimanında sadece 255 pas geçme yaşandı denmektedir. Oysa DHMİ verilerine göre 2018'in söz konusu aylarında Atatürk'te toplam hava trafiği 550 bin 57; 2019'da İstanbul Havalimandaki trafik sayısı ise 197 bin 158. Yani 2018'de Atatürk Havalimanında, 2019'da İstanbul Havalimanına göre 3 kat fazla trafik gerçekleşmiştir. Bu verilere göre 550 bin 57 uçaktan 445'i yani her bin 203 uçaktan birinde pas geçme yaşanmış. Oysa İstanbul Havalimanında 197 bin 158 uçaktan 255'i yani her 773 uçaktan 1'i pisti pas geçmiştir" dedi.

CHP'li İlgezdi bu rakamlara daha sonbahar olmadan ulaşıldığının da altını çizerek, "Kuş bilimciler özellikle sonbahar aylarında göç yolu olarak yırtıcı kuşların bu rotayı kullandığını ifade ediyorlar. Bu durum da sonbahar aylarında daha çok pas geçişlerin meydana geleceğini ortaya çıkarıyor" açıklamasını yaptı. İlgezdi Bakanlığın kendi yanıtında havaalanı için seçilen yerle ilgili olarak, "Havalimanı ve yakın çevresinde özellikle ilkbahar ve sonbahar gibi mevsim geçişlerinde oluşan kötü hava şartları nedeniyle trafik akışında uzun süreli beklemeler, pas geçme ve devamında yaşanan divertler gibi olumsuzluklar yaşanabilmektedir." dendiğini hatırlatarak, "Bakanlık sonra yaptığı açıklamada biz kötü yere yapmadık diyor ancak, eğer hava alanı doğru yere yapılsaydı böyle kötü hava şartlarından etkilenmezdi, bu da hava alanının yanlış yere yaptıklarının itirafı aslında" diye konuştu.

Bakanlığın daha önceki açıklamasında da havalimanının ilk 76 gün içerisinde rekor sayıda pas geçme vakasının meydana geldiği ortaya çıkarken, bakanlık havalimanının yapıldığı yerden kaynaklı 'olumsuzluklar yaşanacağını' söylemişti.