Elektrik, su, telefon ve internette yeni dönem !
Elektrik, su, telefon ve internette yeni dönem !
Okullar yarın tatil mi ? Valilik'ten açıklama geldi
Okullar yarın tatil mi ? Valilik'ten açıklama geldi
İstanbul'un burnunun dibine kadar geldi ! Mahsur kaldılar
İstanbul'un burnunun dibine kadar geldi ! Mahsur kaldılar
İşte CHP'nin belli olan belediye başkan adayları -tam liste
İşte CHP'nin belli olan belediye başkan adayları -tam liste
Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan ilk açıklama
Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan ilk açıklama
Kıskandıracak karar ! Toplu taşıma ücretsiz olacak
Kıskandıracak karar ! Toplu taşıma ücretsiz olacak
Yavru vatan felaketi yaşıyor ! Ölü sayısı 4'e yükseldi
Yavru vatan felaketi yaşıyor ! Ölü sayısı 4'e yükseldi
MHP'den AK Parti ile yerel seçim ittakında bir sürpriz karar daha
MHP'den AK Parti ile yerel seçim ittakında bir sürpriz karar daha
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 06 Aralık 2018 21:03

Bakan'dan şaışırtan yanıt: ''Orası Yunanistan'a ait''

CHP'li Gürer'in "Taşoz Adası" sorusuna Bakan Fatih Dönmez böyle yanıt verdi.

Bakan'dan şaışırtan yanıt: ''Orası Yunanistan'a ait''
A+ A-

CHP'li Gürer’in “Taşoz Adası” sorusuna, Bakan Fatih Dönmez,Taşoz Adası'nın Yunanistan egemenliğinde olduğu şeklinde yanıt verdi.

CHP Niğde  Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanına yönelttiği “Taşoz Adası” ile ilgili sorusuna Bakan Fatih Dönmez yazılı yanıt gönderdi. 

Gürer’in “Yunanistan’ın egemenlik bölgesinde olmayan Taşoz Adasındaki kıta sahanlığı ve münhasıran ekonomik bölge olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne ait iken burada Yunan enerji şirketi tarafından hiçbir engelle karşılaşmadan yapılan, 2015 yılında başlatılan arama çalışmaları sonucunda 7 petrol kuyusuna 2017 yılında 11 petrol kuyusu daha eklenerek 3.823 varil ham petrol çıkarılmaya başladı. 111 milyon varil petrol rezervi olan ve Türkiye'nin bölgesi sayılan alanda buna kim izin veriyor? Bunun Türkiye'yle bir bağı var mı? Bu konudaki çalışmalar hangi aşamadadır” sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtları kafa karıştırdı..

Bakan Dönmez, "Taşoz Adası, Lozan Anlaşmasının 12. maddesi ile doğrulanan 13 Şubat 1914 tarihli Büyük Devletler Kararı ile Yunan egemenliğine bırakılmıştır. Ege Denizi'nde, Türkiye ve Yunanistan tarafından ülke ve ada karasularının (6 mil) dışında herhangi bir petrol ve doğal gaz arama ve üretim çalışması yapılmamaktadır. Medyada bahsi geçen ve Taşoz Adası'nda yapılan arama ve üretim çalışmaları Yunanistan'ın karasuları sınırları dahilindedir. Ayrıca, Ege Denizi'ndeki olası çalışmalar, hassasiyeti nedeniyle, askeri unsurlarımız tarafından sürekli takip edilmektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Eski Genel Sekreteri Ümit  Yalım ise yaptığı açıklamalarda Taşoz Adasının Yunan adası olmadığını iddia etmişti.

taşoz adası , fatih dönmez
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM