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  4. 04 Mayıs 2018 14:24

Bakan'dan sürpriz Muharrem İnce yorumu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ''Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ekarte etmek için böyle bir formül buldu. Tebrik ederim Kılıçdaroğlu'nu.'' dedi.

Bakan'dan sürpriz Muharrem İnce yorumu
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Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış töreni için geldiği Burdur'da, esnaf ziyaretinde bulundu.

Eroğlu, gazetecilerin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi gösterdiğini hatırlatması üzerine, şöyle konuştu:

"Bizim için önemi yok. Bizim adayımız belli. Milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan. Onların kendi meselesi. Uğraşıp dursunlar. Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ekarte etmek için böyle bir formül buldu. Tebrik ederim Kılıçdaroğlu'nu."

Eroğlu, ziyarette esnafa çay, fidan ve tohum hediye etti.

İşte CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin adaylık konuşmasıİşte CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin adaylık konuşması

 

AA

veysel eroğlu , orman ve su işleri bakanı , kemal kılıçdaroğlu , muharrem ince
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