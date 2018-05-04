Bakan'dan sürpriz Muharrem İnce yorumu

Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış töreni için geldiği Burdur'da, esnaf ziyaretinde bulundu.

Eroğlu, gazetecilerin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi gösterdiğini hatırlatması üzerine, şöyle konuştu:



"Bizim için önemi yok. Bizim adayımız belli. Milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan. Onların kendi meselesi. Uğraşıp dursunlar. Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ekarte etmek için böyle bir formül buldu. Tebrik ederim Kılıçdaroğlu'nu."



Eroğlu, ziyarette esnafa çay, fidan ve tohum hediye etti.

İşte CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin adaylık konuşması