Bakan'ın eşinden komik savunma: Kilisenin akustiğini test ediyorduk

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, 6 Şubat tarihinde attığı videolu bir twitte, Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile 59 arkadaşının Van'daki çığ faciasına rağmen Ani Harabeleri'nde eğlendiğini yazdı ve bu tutumu eleştirdi.

Yarkadaş'ın twiti sonrası, eğlenceyi gösteren videolar, instagram hesaplarından silindi ama tartışma bitmedi. Pervin Ersoy'un avukatları, dün gece 23.00'te bir açıklama yaparak Barış Yarkadaş'ı savcılığa şikayet ettiklerini duyurdu. Avukatlar, "Pervin Ersoy orada eğlenmiyor, kilisenin akustiğinin test edildiği sırada misafirlere eşlik ediyordu" ifadesini kullandı.

YENİ SORULAR GÜNDEMDE

Bunun üzerine Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Turizm Bakanı - ETS Tur'un Sahibi Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Van'da 38 kişinin çığ altında kaldığının ortaya çıktığı saatlerde Kars - Ani Harabeleri'ndeki (Ani Kenti) tarihi bir kilisede arkadaşlarıyla birlikte, şarkı söyleyip eğleniyordu. Eğlence videosunu memleketim Kars'la ilgili gelişmeleri internette tararken şans eseri gördüm. Üstelik video gizli saklı da değildi. Eğlence görüntülerini aynı gezinin organizatörlerinden olduğu anlaşılan Gelecek Partisi Kurucusu Ömer Faruk Başaran'ın eşi Evrim Kırmızıtaş Başaran yayınlamıştı.

AVUKATLARA ELEŞTİRİ

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşinin "tarihi kilise"de Aslı Hünel'in söylediği şarkılara eşlik ettiğini ve eğlendiğini gösteren videoyu yayınlamam üzerine, avukatı "meslek etiğine aykırı" bir açıklama yaparak, hakkımda suç duyurusunda bulunduklarını belirtmiş.

Önce avukata kısa bir cevap: Pervin Ersoy'un avukatı iseniz, müvekkilinizin kişilik haklarına yönelik bir hakaret, iftira ya da aşağılama varsa buna ilişkin başvuruyu yapar ve konuya ilişkin hukuki gerekçeyi anlatan bir duyuru yayınlarsınız. Yayınladığınız açıklama, mesleğinizin etiğine aykırıdır. Avukatlar müvekkilleri ile ilgili açıklama yapmak zorunda kalırsa, 'müvekkilini kutsamaz, orantılı konuşur ve durumun net tespitini yapar.' Bu sizin mesleğinizin temel kurallarından biridir. Size bunu hatırlatmak zorunda kaldığım için üzgünüm.

"GERÇEK KONUYA DÖNELİM"

Gelelim asıl konuya:

Pervin Ersoy adına avukatı tarafından yapılan açıklamada, Ersoy'un Van'da yaşanan acı hadiseyi öğrenmesine rağmen, geziyi iptal edemediği, bunun zor olacağı belirtiliyor. Yani; Ersoy ve geziye bir tur şirketi aracılığıyla eşlik edenler, çığ faciasından haberdar...

Zaten, tarihi kilisede kurallara ve geleneklere aykırı bir biçimde söylenen iki şarkının görüntüsü, Van'da 38 kişinin çığ altında kaldığının ortaya çıkmasından yaklaşık 2 saat sonra paylaşılmış. Videoda Pervin Ersoy da şarkılara eşlik ediyor. Avukatlar ise buna rağmen Ersoy'un çok üzüntülü olduğunu, hatta bu yüzden olayı duyar duymaz Erzurum'da bir camide dua ettiğini söylüyor.

"ÇIĞ FACİASINI BİLİYORMUŞ"

Demek ki; Ersoy çığdan da diğer gelişmelerden de haberdar... Uzatmayalım; peki videodan da görüldüğü üzere "çok üzgün olduğu" belli olan Pervin Ersoy, buna rağmen nasıl olmuş da Aslı Hünel'in tarihi kilisede söylediği iki şarkıya eşlik etmekten geri kalmamış... Üstelik, alkışlarıyla "sanatçı"ya da moral vermiş... Neden ve nasıl mı? Avukatların açıklamasına göre, Aslı Hünel tarihi kilisenin "akustiğini" Pervin Ersoy ve 59 arkadaşına gösteriyormuş?

"METİNER'E DE DAVA AÇIN"

Neresinden tutsan elinde kalan bu açıklama, bir de dava tehdidi ile bitiyor. Avukatlara tavsiyem, bir dava da AKP eski Milletvekili @MetinerBasin 'a açmaları... Zira ben o görüntüleri yayınladıktan sonra Metiner "Bu tam bir rezalettir" diye yazdı.

TİCARİ BOYUT

Umarım hakkımdaki şikayet davaya dönüşür. Biz de böylece davada bu gezilerin kim tarafından organize edildiği, katılımcıların tur şirketine kaç TL ödediğini ve bu gezilere ilişkin diğer bilgileri açığa çıkarma şansına kavuşuruz. 38 cana rağmen geziyi iptal edememenin ticaretten başka bir izahı var mı sizce de?



Son not: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kar tatilini hem HALK TV, hem de HABERTÜRK'te açık ve net bir dille eleştirdim. Kim yanlış yaparsa bunu bir yurttaş olarak dile getiririm. 38 can çığ altındayken tarihi bir mekanda kurallara ve geleneklere aykırı bir şekilde eğlenilemez!