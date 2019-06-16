Bakanlık'tan şaşırtan açıklama: ''Esad güçlerini vurduk''

8 yılı aşkın bir süredir devam eden krizde sınırın öbür tarafından terör örgütü PKK ve uzantısı YPG/PYD ile birlikte IŞİD'in saldırılarına maruz kalan ve bunlara misliyle karşılık veren TSK, bugün ilk defa Suriye rejim güçlerini vurduklarını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, resmen ilk defa "Suriye rejim güçlerinin" vurulduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yer alan gözlem noktasına Suriye rejim güçlerince kasıtlı olduğu değerlendirilen havan saldırısının yapıldığını, saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir. Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir” denildi.

Geçtiğimiz yıllarda Şam yönetiminin belli bir kontrolü olmayan bölgede terör örgütü PKK ve uzantıları YPG/PYD’den Türkiye’ye yönelik saldırılar gelmiş ve TSK bunlara misliyle karşılık vermişti. Benzer şekilde bir dönem IŞİD de Türkiye’ye saldırıda bulunmuş ama misliyle karşılık bulmuştu. Bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, bu yönüyle bir ilk, zira geçtiğimiz dönemde doğrudan Suriye rejimine yönelik bir ifade kullanılmamıştı.