Bakanlıktan ''Şimşek evine 60 bin TL'lik mangal aldı'' iddiasına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek'in evine 60 bin TL'ye mangal aldığı iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir gazetecinin, 'Bakan Mehmet Şimşek evine 60 bin TL'ye mangal aldı' iddiası gerçek dışıdır. Kamuoyunun bu tarz algı oluşturma gayreti ile ortaya atılan iftiralara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

Şimşek hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor

Gazeteci Fatih Altaylı, Türk Hava Yolları markası olan AJet'in bir bakanın eşi ve çocukları için son dakikada başka yolcuların biletlerinin iptal ettiğini öne sürmüştü.

Bu bakanın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğu iddia edildi. Şimşek ve AJet'ten iddiaya yalanlama geldi.

AJet'ten Altaylı'nın iddiasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çeşitli sosyal medya platformları ve haber sitelerinde, şirketimizin adı kullanılarak bir Bakanımızı ve ailesini hedef alan gerçek dışı iddialar dile getirildiği anlaşılmaktadır.

Yazılan iddiaların gerçek dışı olduğunu ve tüm hukuki yolların kullanılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Şimşek: Kınıyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de Ajet'in açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşıp "Gerçek olmayan ve yalanlanan bu haberle ailemin ima ve itham edilmesini şiddetle kınıyorum" notunu düştü.

Ev tadilatını devletten ihaleler alan firmaya yaptırdı iddiası yalanlamıştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilgili iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulunmuştu. Bakanlık, 04/07/2024 günü Bakan Mehmet Şimşek ile ilgili "bir iddiaya göre" diyerek mesnetsiz iddialarda bulunulduğu, bu iddialara aynı gün basın açıklaması ile cevap verildiği hatırlatıldı. Bakanlık, CHP Milletvekili Başarır’ın 08/07/2024 günü iddialarını genişleterek kamuoyunun ilgisini çekmeye devam etmeye çalıştığı ve bu nedenle son kez bir açıklama yapmak zarureti hasıl olduğu ifade etti. Yapılan açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanının Mehmet Şimşek’in evinin içinde, son on yıl içinde önemli herhangi bir tadilat yapılmamıştır. Sayın Bakanımızın evinin içindeki mutfağında da herhangi bir tadilat, bakım-onarım yapılmamıştır, satın alındığı haliyle kullanılmaktadır. Evin zemin katında ortaya çıkan nem sorunu, Sayın Bakanımızın görevde olmadığı 2020-2021 döneminde yapımcı firma tarafından su izolasyonu yapılarak sorun giderilmiştir. Evin önündeki güneş enerjili otogaraj ile ilgili iddialara gelince; 2023 yılı mart ayında, Sayın Bakanımız, evinde yenilenebilir enerjiden faydalanmak için iki araçlık otopark alanının üstüne, dört tarafı açık, yaklaşık 40m2'lik yüzeyde çelik donatı üzerine 9,8 kw, güneş panelleri ve evin çatısı üzerine 10,2 kw güneş enerji panelleri monte etmek ve üretime geçirmek üzere, toplam 20 Kw güneş enerji sistemi yapılması için kamu ile işi olmayan, Ankara merkezli, güneş enerjisi konusunda uzman bir firmayla sözleşme imzalamıştır. Projenin otopark üstü tamamlanmış olup çatı üstü İmalat işi ise çatının güçlendirme ihtiyacı nedeniyle halen devam etmektedir. Bu çerçevede Sayın Ali Mahir Başanır'ın bahsettiği işlerden doğru olan ve halen devam eden tek kalem, güneş enerjisi işidir, bu işin maliyet bedeli olarak iddia edilen rakam çok afakidir. Zira gerçek sözleşme bedeli iddia edilen rakamın aksine piyasa fiyatları düzeyinde ve iddia edilen rakamlara oranla çok cüzidir” ifadelerine yer verildi.