Balyoz kumpasının kilit bavuluyla ilgili şok gerçek

Balyoz kumpas davasında tutuklu yargılanan gazeteci Mehmet Baransu'nun 30 Ocak 2010'da İstanbul'da FETÖ savcılarına teslim ettiği bavulun sırrı 7 yıl sonra çözüldü. Darbeciler tarafından hazırlanan “gizli” mesaj formunda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) emrinde görevlendirilen Askeri Savcı Yarbay Öner Şentepe, Ankara Başsavcılığı'na tanık olarak verdiği ifadede 250'si tutuklu 364 askerin mağdur olduğu Balyoz Davası'na ilişkin önemli bilgiler verdi. Şentepe, 1. Ordu Askeri Savcısı Albay Bülent Münger'le ilgili Balyoz Davası'ndaki görevini araştırırken Orhan A. adlı bir tanığa ulaştığını belirterek şunları anlattı:

ABD KONSOLOSU DA VARDI

Orhan A. Balyoz belgelerinin İstanbul Mövenpick Otel'de Deniz Kuvvetleri'nden ayrılmış bir binbaşı tarafından bavul içinde getirildiğini, o sırada otelde ABD Konsolosu'nun bulunduğunu, söz konusu belgeleri aracına yükleyerek Ankara'ya götürdüğünü söyledi. Ankara'da Dikmen Vadisi'nde AKP'den bir dönem milletvekili olan İ.A.'nın ofisinde buluştuklarını, buluşmaya dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in de katıldığını, belgelerin bu şekilde Ankara'ya ulaştırıldığını bana aktardı. Balyoz Davası'nın amacının Türkiye'de bir Kürt devleti kurmak olduğunu beyan etti.

SAVCI SERBEST BIRAKTI

30 Mayıs 2013'te Mehmet E. adlı bir kişi gece yarısı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı'na gelerek Andıç Davası'na ilişkin birtakım isnatlarda bulunacağını, elindeki flash belleği Askeri Savcılığa ait bir bilgisayara takmak istediğini o gece orada bulunan Hakim Teğmen Erol K.'ye beyan etmiş. Savcılığa gittim. Konuyu İstanbul Terörle Mücadele'ye bildirdik. Polis şahsı yakaladı. Mehmet E.'yi savcı serbest bırakmış. O savcının adı, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen İsmail T. olduğunu öğrendim. 17/25 Aralık soruşturmasını yürütenlerden birisiymiş.