Bandırma CHP'de Başkanlık yarışı

Balıkesir’in en büyük ilçesi Bandırma’da CHP içinde kıran, kırana yaşanan “ Başkanlık Yarışı “ CHP için tipik bir “ Adaylık Savaşı “ vakası…

HABER / ANALİZ

Bandırma, Balıkesir’in en büyük ilçesi. İlk düzenlemede il olması bekleniyor. CHP’nin önde olduğu bu ilçede, CHP içinde müthiş bir başkanlık yarışı var.

İşte bu yarışın öyküsü…

2014 yılında yapılan seçimleri, CHP ilçe başkanlığı yapmış olan Dursun Mirza kazandı. 2019 seçimleri için yeniden aday olan Dursun Mirza, genel merkez tarafından başarılı bulunmuş olacak ki, MYK ( Merkez Yönetim Kurulu ) toplantısına aday olarak sunuldu.

Ancak, MYK’da bazı Genel Başkan Yardımcıları Mirza’nın adaylığına karşı çıktılar.

Peki neden ?

“ Başarısız “ ya da “ Hırsız “ demediler.

Mirza’ya karşı çıkanlar şöyle dedi:

“ Dursun Mirza hain. Olağanüstü Kurultay için Muharrem İnce’ye imza verdi. “

Tepkinin nedeni olan olay yüzde 100 doğruydu. Dursun Mirza, 2018 yılında Kılıçdaroğlu’nun değişmesi, yerine Muharrem İnce’nin gelmesi için imza vermişti.

Bu “ Haklı Tepki !!! “ nedeni ile Dursun Mirza’nın adaylığı reddedildi aday Tolga Tosun oldu.

Seçimi kazanan Tolga Tosun, 2024 seçimleri için yeniden aday oldu. Peki Tolga Tosun başarılı bir başkanlık dönemi geçirdi mi ?

Bazı anketler “ Hayır “ diyor ama, anketlere ne kadar güvenilir ki ? Zaten Tolga Tosun da çok başarılı olduğunu söylüyor. Bizim sokaktaki gözlemimiz başkanın karne notu 10 üzerinden 5 civarı.

Ancak Tolga Tosun’un en büyük hendikapı, çizdiği portre. Genç ve hırçın bir politikacı olan olan Tolga Tosun, halkla ilişkilerde “ Çok kibirli ve çok sert “ bir tablo çiziyor. Sevecen ve mütavazi değil…

Bu konudaki en büyük hatası ise, bir köy düğününde belindeki silahı çekip, havaya ateş açması oldu. Havaya ateş açan “ Maganda Politikacı “ görünümü, CHP tabanının asla hoş görmeyeceği bir portre.

Tolga Tosun’un makam şoförü O. Ç.’nin arabasında kokainle yakalanması da başkanın başını çok ağrıttı. Ancak “suçun şahsiliği “ ilkesi nedeniyle bu konuda başkanı suçlamak, elbette çok yanlış olur. Ancak, olay Tolga Tosun için büyük şanssızlık oldu.

Eski başkan Dursun Mirza da bu dönem için yeniden aday. Dursun Mirza, Kendi döneminin çok parlak, Tolga Tosun dönemin ise çok başarısız olduğunu savunuyor.

Dursun Mirza’nın En büyük avantajı ise, babacan kişiliği ile vatandaşla sıcak ilişki kurması.

Bandırma’da durum böyle.

Bir yanda Genel Merkez ve ilçe örgütü ile arası iyi, ama seçmene karşılığı yetersiz olan bir aday, öte yanda vatandaşın kendisine daha yakın bulduğu bir aday.

Tahminimiz, Dursun Mirza’nın Tolga Tosun’a göre bir adım önde olduğu.

Çünkü yeni CHP yönetiminin başarılı olması için,

her yerde en fazla oy alacak adayı çıkartmak zorunda.

Balıkesir Büyükşehir seçiminde CHP ve Ak Parti başabaş gibi. Bu nedenle en büyük ilçe olan Bandırma’da alınacak oylar CHP için çok değerli.

Bekleyip göreceğiz..

HABER / ANALİZ