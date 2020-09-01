Barış Atay: ''Süleyman Soylu bakan değil, çete lideridir''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen ve ardından Kadıköy’de darp edilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, yaşadığı saldırının ardından bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Bu ülkede herhangi bir devrimci için yapabilecekleri şey karanlık bir sokakta arkadan beş kişi saldırmaktır. Süleyman Soylu bir bakan değildir, çete lideridir” ifadelerini kullanan Atay, “Herkesi tasfiye etmek için kullanılışlı bir aparattır. Tecavüz toplumunda yaşadığımız gün gibi aşikardır. Biz İpek Erlerin tarafındayız, Soylu Musa Orhanların... Süleyman Soylular gidecek, bu karanlık günleri geride kalacak” diye devam etti.

‘KAYBETTİKLERİNİN FARKINDALAR’

Atay’ın ardından söz alan TİP Genel Başkanı, Erkan Baş da, “Ülkemizi savaşa sokmaya çalışan iktidara karşı barış türküleri söylemeye devam edeceğiz. Çok uzun olmayan bir gelecektir Dünya Barış Günü’nü kardeş bir şekilde yaşayacağımız dünyada olacağız" dedi.

Baş, "Halkımıza, dostlarımıza teşekkür ederiz. Bu ülke halkları teslim olmuyor, zorlarına gider bu. Biz bu tarz saldırılarla ilk defa karşılaşmıyoruz. Ey Süleyman Soylu senin ağababan Mehmet Ağarları tanıyoruz. Kararlılığımızı büyütüyorlar. Canlarını acıtıyoruz. Canlarını acıtacağız. Onların bildiği ‘siyasetçiler’den değiliz biz devrimciyiz. Biz halkımızın bize verdiği görevin farkındayız. Ankara’daki koltuklarda oturmak için değil Süleyman Soylu’dan hesap soralım diye gönderdi bizi halk. Halkın bize verdiği görevden adım Süleyman Soylu bugün bizden daha fazla korksun. Biz siyaseti onlar gibi yapmıyoruz. Elinizde geleni yapın, biz daha fazla bileyleniyoruz. Bu iktidarı yıkmak konusunda eminiz. Biz sizi iktidar koltuğundan indireceğiz. Kaybettiklerinin, yok olmaya sürüklendiklerinin farkındalar, bizi susturmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Barış Atay, Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er’e ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan'ı kastederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirmişti. Soylu ise Atay’a hakaretle karşılık vermişti.

Atay, Soylu’ya “Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın” demişti. Soylu ise, Atay’ın tweetine, “Benden ‘tecavüzcü kollayıcı’ olmaz da senden tam tecavüzcü olur. Tuma’nın kollayıcısı… Dikkat yakalanma…” diyerek yanıt vermişti.

Soylu’nun açıklamalarının ardından Atay, Kadıköy’de kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğramış, tedavi için Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırılmıştı. TİP tarafından yapılan açıklamada da Atay’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtilmişti.