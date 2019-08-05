Barış Koridoru Harekatı için 14 bin Suriyeli hazır

Suriye’deki rejim karşıtı muhalif güçler, Türkiye’nin PKK’nın elinde bulunan ancak Arapların çoğunlukta yer aldığı bölgelere düzenleyeceği operasyona destek için hazır olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Fırat’ın doğusuna operasyon yapılacağı açıklamasının ardından Suriye’deki rejim muhalifi silahlı güçler de harekete geçti.

14 BİN ÖSO ASKERİ HAZIR

ABD ve Rusya ile operasyon öncesi görüşmeleri sürdüren Türkiye, bölgede daha önce düzenlediği operasyonlarda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adıyla bilinen muhalif güçleri yanına almıştı.

Muhaliflerin sözcüsü Yusuf Hamid Reuters’a 14 bin muhalif askerin Türkiye ile birlikte yapılacak operasyon için hazır olduğu mesajını verdi.