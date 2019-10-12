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  4. 12 Ekim 2019 10:17

Barış Pınarı harekatı sonrası Suriyelilerin durumuyla ilgili önemli çağrı

TBMM Başkanı AK Partili Mustafa Şentop, TSK'nın yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeleri için BM'den destek istedi.

Barış Pınarı harekatı sonrası Suriyelilerin durumuyla ilgili önemli çağrı
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TBMM Başkanı Şentop, "Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının eş güdümünde destekleyecektir" açıklamasında bulundu.

Şentop, ‘DEAŞ ve PKK’ya katılmış yabancı terörist savaşçıların durumu hepimiz için büyük bir sınama teşkil etmektedir. Bu büyük sorunla uğraşma işi sadece birkaç ülkenin üzerine yıkılamaz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bu yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler ellerini taşın altına koymalı, vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı ve rehabilite etmelidirler’ dedi.

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