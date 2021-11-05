Barlas, Erdoğan'ı bakın kime benzetti

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı üzerine yapılan spekülasyonlar için "bugün birileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne kadar nefret ediyorsa, aynı durum 1950'li yıllarda Adnan Menderes için de söz konusuydu" dedi.

Mehmet Barlas, özellikle son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyada birçok spekülasyon yapıldığını dile getirdi ve bugünkü yazısının 'Çakallara dikkat' başlıklı kısmında "Düşünün ki bugün birileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne kadar nefret ediyorsa, aynı durum 1950'li yıllarda Adnan Menderes için de söz konusuydu" dedi.

Barlas, yazısına şu şekilde devam etti:

"Ama kimse onu seçimle yenemedi. Menderes, Londra'ya Kıbrıs zirvesi için giderken uçağı düştü. O günün çakalları çok sevindiler ama Menderes kazadan sağ kurtuldu. Sonunda hepimizi rezil eden bir durum çıktı ortaya. Türkiye'de darbeciler, Adnan Menderes'i idam ettiler ve Türkiye en az 30 yıl geriye gitti. Türkiye'nin bugününü, siyasetini değerlendirirken çakallıkları devre dışı bırakmaya çalışmalıyız. Bunlar sadece kendilerine değil, tüm ülkeye kötülük yapıyorlar."

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