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Baro Başkanı, AK Parti İl Başkanı oldu

Baro Başkanı, AK Parti İl Başkanı oldu
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Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP Afyon İl Başkanı yapıldı.

Kahramanmaraş Baro Başkanı M. Burak Gül’ün görevini bırakmadan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı olmasının ardından Afyonkarahisar’da da aynı durum yaşandı.

Cumhuriyet gazetesinden Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti Afyon İl Başkanı yapıldı.

Baro başkanlığı görevinden ayrılmayan Şahin’in ekimdeki ayındaki baro seçimlerine kadar görevi sürdürmeyi düşündüğü belirtildi.

Şahin’in, AK Parti ile ilgili paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarında “AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı - Afyonkarahisar Barosu Başkanı” ifadeleri yer alıyor.

Cumhuriyet

Etiketler Turgay Şahin av. Turgay Şahin recep tayyip erdoğan baro başkanı ak parti il başkanı
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