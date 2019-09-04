Barolardan Feyzioğlu hamlesi ! O barolar destek veriyor...

Türkiye Barolar Birliği ile ilgili yasal mevzuatta olağanüstü seçimli bir genel kurul yapılmasına olanak veren hükümler içermiyor. Bu nedenle TTB yönetiminin son dönemdeki karar, açıklama ve tavırlarından rahatsız olan barolar, olağanüstü genel kurulu toplayıp, bu genel kurulda TBB yönetimi ve Başkan Metin Feyzioğlu için “güven oylaması” istemek üzere hareketlendi.

”HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI YOK, AMA ETİK OLARAK TBB YÖNETİMİNİ BAĞLAR”

Sözcü’ye konuşan TBB yönetimine muhalif baro kaynakları, olağanüstü genel kurul toplanması halinde istenecek “güven oylamasının” da hukuki bağlayıcılığı olmadığını belirttiler. Ancak aynı kaynaklar TBB genel kurulundan çıkacak bir “güvensizlik oyunun” etik açıdan mevcut TBB yönetiminin göreve devam etmesini fiilen imkansız kılacağını vurguluyorlar.

İSTANBUL BAROSU TOPLANIYOR, ANTALYA DESTEKLİYOR, ANKARA DA HAREKETE GEÇİYOR

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu TBB'nin olağanüstü genel kurula çağrılması için delegeleriyle toplantı kararı aldı. İstanbul Barosu'nun kararını Antalya Barosu da olumlu karşıladıklarını açıkladı. Ankara Barosu da genel kurul çağrısını tartışmaya açtı.