Başbakan açıkladı ! ''Süleyman Şah'' için flaş karar

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

(Trump'ın Kudüs kararı) ABD yönetiminin bu kararı hem uluslararası hukuka hem de BM kararlarına aykırıdır, yok hükmündedir. Bölgedeki ateşin üzerine benzin dökülmüştür. Bu kararı alanlar, Ortadoğu'da barış istemediğini alenen ortaya koymuştur.

Sayın Putin'in bugün Türkiye'de olması tesadüfi değildir. Çarşamba günü İslam İşbirliği Zirvesi İstanbul'da toplanıyor. Mesele çok ciddidir. Yıllardır barış için bedel ödeyen Filistin halkı bu haksız, hukuksuz ve kibirli karar karşısında asla yalnız değildir.

ABD Başkanı Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızı aramamıştır. Çünkü Cumhurbaşkanımızın görüşü belli olduğu için aramaya cesaret edememiştir.

Çözüm oluncaya kadar Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayacağız. Bizim Kudüs'te büyükelçiliğimiz var ama Filistin Devleti'nin büyükelçiliği.

(Rıza Sarraf'ın tanıklığı) ABD'de devam eden bir dava var, Amerikan menfaatlerine zarar verdiğine dair. Bu dava hukuki dayanaktan yoksun siyasi bir davadır. Davadan 24 saat canlı yayın yapılıyor. FETÖ'cüler orada kendilerini seferber etmişler.

Bu davanın sanığı olarak çıkıp tanığa dönen bu şahıs, 'Ben yalan söylersem ceza almanktan kurtulacağım' diyor. Biz şarlatanın söylediklerine itibar etmeyeceğiz.

(AB-Türkiye ilişkileri) AB vizyonunu belirlemek zorundadır. Birlik ya içine kapanıp küçülecek ya da çeşitliliği esas alarak geleceğe yürüyecektir.

(Suriye'de son durum) Astana'daki kararların etkisiyle alanda şiddet azaldı, siyasi çözüm süreci çalışmaya başladı. Bu işbirliğini Cenevre'de kalıcı çözüme kavuşturmayı değerlendiriyoruz.

Myanmar'da dünyayı harekete geçiren de insani yardımları ilk ulaştıran da Türkiye olmuştur.

Terörle mücadelede en etkin olunan yıl oldu. Terör örgütü ağır darbe almıştır, varlığını sınır ötesine taşımaya çalışmaktadır. Terör örgütüne katılım bitme noktasına gelmiştir.

Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun yeri, orada Türkiye'nin mülküdür. Orada Türk bayrağı dalgalanacaktır. İşler yoluna girdikten sonra yeniden orada faaliyete geçecektir.

Anayasa değişirse ekonomi iflas eder diyenler sınıfta kaldı. Çevremizdeki bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin büyümesi sürdü.

Yargı sistemimiz, FETÖ darbe girişiminden sonra hızla toparlanmış ve çalışmaya başlamıştır.

2018 bütçemizin hedefi mali disiplini ve büyümeyi devam ettirmek, gelir dağılımını daha da iyileştirmek olacak.

Bugün büyüme oranı yüzde 11.1 olarak açıklandı. Dünyada böyle bir büyüme oranı yok. Yıl sonu itibarıyla büyüme oranımız yüzde 6 buçuk ile 7 arasında gerçekleşecek.

Yunanistan, soydaşlarımızın hakları Lozan'da net olarak belirlenmesine rağmen bunları uygulamaktan kaçınıyor.

Ege Adaları ile ilgili ilk anlaşmazlık, Kardak kriziyle ortaya çıkmıştır. Lozan'da aidiyeti tespit edilmemiş itilaflı bir konudur.