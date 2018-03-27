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  4. 27 Mart 2018 12:03

Başbakan AK Parti grup toplantısında konuşuyor - Canlı

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.

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Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bir kez daha gördük ki AK Parti teşkilatında metal yorgunluğu falan yok dimdik ayakta heyecan dorukta.

VARNA'DAKİ TÜRKİYE-AB ZİRVESİ

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri bakımından önemli sayacağımız toplantıda gündemdeki bütün konular ele alındı. AB'nin karnesi en başından beri ciddi kırıklarla tutarsızlıklarla ve yalpalamalarla doludur. Yunanistan ile eş zamanlı başlayan tam üyelik sürecimiz ayrıştırılmış ve ilk güven kaybı yaşanmıştır. Kıbrıs Rum Kesimi'nin birliğe tek taraflı kabulü ile başlayan önümüze o kadar çok engeller çıkmıştır ki konu artık üzüm yemek değil bağcıyı dövmek noktasına kadar gelmiştir.

Tam üyelik için 35 fasıldan 16'sı açılabilmiş bir tanesi kapatılırken diğerleri beklemeye alınmış 14 fasıl da hala bloke halindedir. Suriye ve Irak'ta başlayan karışıklıklar sebebiyle Avrupa'ya yönelik mülteci akımı ortaya çıkmıştır. AB ile Türkiye arasında anlaşma imzalanmıştır. Haziran ayı sonunda o anlaşmaya göre vize serbestisi sağlanacak ve bu konuda da Türkiye'nin yapması gereken bir takım yasal düzenlemeler vardı. Büyük oranda taahhütlerimizi yerine getirmemize rağmen maalesef bu anlaşmada yine muhatabımız AB üzerine düşen görevi yerine getirmemiş ve bugünlere gelinmiştir.

Herkese olduğu gibi AB'ye karşı da hep açık ve dürüst davrandık. Varna'da da tüm gerçekleri Cumhurbaşkanımız muhatapların yüzlerine bir kez daha söyledi belgeleri takdim etti.

Zirvede AB'nin ülkemize yaklaşımının hakkaniyetli olacağına dair bir izlenim edinemedik.Avrupalı dostlarımıza sesleniyorum Türkiye, Avrupa Birliği'ne olan bütün yükümlülüklerini yerine getirmiştir ve arkasındadır. Tam üyelik perspektifimizi muhafaza ediyoruz. Burada sorulması gereken soru; Avrupa Birliği'nin Türkiye konusundaki kararı nedir? Avrupa, yeni bir vizyonla, genişleme vizyonuyla, kucaklayıcı bir vizyonla yoluna devam mı edecek, yoksa kendi içine kapanarak bir yol mu yürüyecek. Başları sıkıştığında ülkemize koşan tekerleri düze çıkınca yan çizen bir ülkeler topluluğu sadece bize değil hiç kimseye güven vermez.

Türkiye'yi işgal gibi söylemlerle suçlayan ülkeler maalesef kendi geçmişlerinin unutmuş gözüküyorlar. Biz tek bir masumun burnu kanamasın diye kılı kırk yararak ilerlerken terör örgütünün evlerden hastanelere kutsal kitaplara kadar her şeyi bombalarla tuzakladığını görmeyenlere artık söyleyecek söz bulamıyoruz.''

 

Ayrıntılar geliyor...

başbakan binali yıldırım , ak parti grup toplantısı
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