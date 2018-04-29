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  4. 29 Nisan 2018 12:14

Başbakan Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı arayışıyla ilgili konuşan Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na "Niye kapı kapı geziyorsun, aday arıyorsun, niye kendin çıkmıyorsun, çık." diye seslendi.

Başbakan Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu.  

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı arayışıyla ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi: 

"Seçime giriyoruz, gün sayıyoruz ana muhalefet partisinde tık yok. Kardeşim o mu aday olsun, bu mu aday olsun, Ay'dan mı Mars'tan mı getirelim, uzaydan mı gelsin? Sizin içinizde Cumhurbaşkanı adayı olacak elemanınız yok mu? Kemal Bey, sen parti başkanısın, ana muhalefet partisinin genel başkanısın, sana yakışan aday olmak ve 'Ben de varım.' demektir, Türkiye'yi yönetmeye ben de talibim demektir. Niye kapı kapı geziyorsun, aday arıyorsun, niye kendin çıkmıyorsun, çık. Eğer parti lideriysen milletin senden beklediği aday olmaktır, aday aramak değildir." 

 

 

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