Başbakan: Kılıçdaroğlu'nu buradan uyarıyorum...

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. "15 Temmuz şehitleri için dünyanın birçok yeretkinliklerinde 81 ilin meydanları birbirine kenetlendi" diyen Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle: Bölücü örgüt artık nefes alamaz duruma geldi. Operasyonlar gece gündüz devam ediyor. Dağlarındaki inlerinde bile saklanamıyorlar. Çaresizliklerinin nedeni budur. Bunun için sivil ve savunmasız insanları hedef alıyor. Sadece sınırlarımız içerisinde değil sınır ötesinde de uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kullanarak mücadelemiz devam edecek.

Geçtiğimiz haftayı 15 Temmuz dolayısıyla birçok etkinlikle tamamladık. 81 ilimizde, ilçelerimizde demokrasi nöbetleri tutuldu. 81 ilin meydanları birbiri ile kenetlendi. Hizmete verdiğimiz eserlere de onların aziz isimlerini vererek, çocuklarımızı onların destansı hikayeleri ile büyüteceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NU BURADAN UYARIYORUM...

Lafı evirip çevirmeye gerek yok. Türkiye'yi işgal etmek isteyen FETÖ terör örgütü Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki eylem ve söylemlerinden cesaret alıyor. Yaşananlara kontrollü darbe diyerek kendi kontrolünü başkasına kaptıranlar var. Biz, bize söylenenlere bir yere kadar müsamaha gösteririz, ancak o gece vatanı için can veren şehitlerimize haksızlık edilmesine asla izin vermeyiz. Bunu yapanlar millete karşı en büyük ayıbı işliyor. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere bu ayıbı işleyenlerin millete özür borcu var. Lafı evirip çevirmeye gerek yok, 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal etmek isteyen FETÖ, Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki eylem ve söylemlerinden cesaret alıyor. Ana muhalefet partisi başkanı yol yorgunu. Bazı şeylerin farkında olmayabilir. Sağolsun beni referandum sürecince beni çok düşündü. Şimdi ben onu uyarıyorum: kontrollü ruha girme. Kontrollü ruhlara karşı dikkatli ol.... Bunların kontrollerine girme.?

Kılıçdaroğlu diğer yandan da sırtını PKK'ya yasladığını ifade edenlerin yüzünü güldürüyor. PKK'nın siyasi kanadına bile özgürlük istemiştir. Biz şehit yakınlarımızla, gazilerimizle kol kola yürürken ana muhalefet partisi başkanı da FETÖ'cülerle, bölücülerle kol kola yürümeyi tercih etmiştir.

Böyle giderse ana muhalefet partisi sözde adalet mitinglerini övmek için gizli gizli hayranlık duydukları Ak Parti mitinglerinin fotoğraflarını kendilerine aitmiş gibi paylaşmaya devam edecekler. Millet, cumartesi gecesi o fotoğrafı çok net vermiştir.

Böyle giderse ana muhalefet partisi sözde adalet mitinglerini övmek için gizli gizli hayranlık duydukları AK Parti mitinglerinin fotoğraflarını kendilerine aitmiş gibi paylaşmaya devam edecekler. Millet, cumartesi gecesi o fotoğrafı çok net vermiştir.

OHAL İNCELEME KOMİSYONU ÇALIŞMAYA BAŞLADI



Bugüne kadar 168 bin 977 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 33 bin 180'i kamu görevinden uzaklaştırıldı. 111 bin 240'ı ihraç edildi. Diğerleri de yapılan incelemelerden sonra görevine iade edildi. Aralarında mükerrrer olanlarla birlikte 300 bin itiraz başvurusu alındı. Bunların hepsi tek tek inceleniyor. Başvuruların çok yönlü ve detaylı incelemek amacıyla OHAL İnceleme Komisyonu'nu KHK ile kurduk ve dün itibarıyla çalışmaya başladı. AHİM'de yapılan başvuruları bu komisyonu yeni bir iç hukuk yolu olarak gösterip ve bunu işaret ederek bu müracaatları reddetti. Ülkemiz aleyhine 24 bin başvuru varken bu başvuru sayısı 12 bine inmiştir. Önümüzdeki günlerde bunun tamamı reddedilecek ve başvurular İtirazları İnceleme Komisyonu'nda ele alınacaktır.Toplam başvuruların 120 bin civarında olacağını tahmin ediyoruz.

KURUNUN YANINDA YAŞ YANMAYACAK

Kurunun yanında yaş yanmayacak. Bu komisyonun en önemli özelliği incelemelerden sonra eğer göreve iade yönünde bir karar çıkarsa ilgili kurum 15 gün içerisinde o kişiyi tekrar görevine başlatılacak. Yapılan memuriyette çıkarma işlemi doğru olarak teyid edilirse o zaman da muhatabın yargıya gitme yolu açılmış olacak. Ondan sonrası yargının işidir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde insanlar hukukun öngördüğü kurallar çerçevesinde haklarını ararlar ve yargılama gerçekleştirir. Hiçbir devlet kendisine sadakat göstermeyen memurlarla çalışmaz. Bile bile içeriden senin sırtına hançer saplayacak insanlar varken nasıl yöneteceksiniz ülkeyi? Tabii ki bu temizlik yapılacak. Sonuna kadar yapılacak. Hiçbir mikrop kalmayacak şekilde bu temizliği yapacağız. Zalimle mazlumu da aynı kefeye koymayacağız.

KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ

Yüce Meclis'e OHAL'in 3 ay uzatılması için müracaatımızı yaptık. Meclis genel kurulumuz bu konuyu görüştü ve AK Parti ile MHP'li milletvekillerinin desteğiyle OHAL 3 ay daha uzamış oldu. OHAL vatandaşa değil devlete, idareye ilan edildi. İsteyen mitingini, yürüyüşünü yapıyor. Herkesin işi gücü yerinde. Vatandaşlarımızın hayatı huzur ve güven içerisinde devam ediyor. OHAL'i bahane ederek Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, ilerlemesinin önüne taş koyan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız.