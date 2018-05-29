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  4. 29 Mayıs 2018 20:11

Başbakan Yardımcısı Akdağ anket sonucunu açıkladı !

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, son seçim anketleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Akdağ anket sonucunu açıkladı !
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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Allah'a şükür şu an  anketler cumhurbaşkanımızı yüzde 54 civarında, AK Partimizi de yüzde 46-47  civarında gösteriyor ama anketlere bakarak, 'bu iş bitti' diyemeyiz. Biz  çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Akdağ, AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, AK Parti  İlçe Başkanı Ebubekir Kipel, parti yönetimi ve partililerle bir araya geldi.

AK Parti teşkilatlarında görev yapanlara 24 Haziran seçimleri  öncesinde önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Akdağ, parti teşkilatlarının,  seçim koordinasyon merkezlerinin hazırladığı programlar kapsamında çalıştıklarını  ifade etti.

Akdağ, "Her biriniz, henüz oyunu verme kararlılığında olmayan kişilere  nasıl etki edeceğinizi keşfetmelisiniz. Bir akrabanız, dostunuz, komşunuz,  sitenizdeki bir kişi ya da bir aile olmalıdır. Ona nerede ulaşacağını iyi  bilmelisiniz, gençlere nerede ulaşılacağını gençler benden iyi bilir.  Kadınlarımızın önemli bir bölümü ev hanımı, onlara ramazanın verdiği bir imkanla  iftarlarda ulaşma imkanı var." diye konuştu.

AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na oy verecek kişilerle konuşmak yerine,  henüz kararını vermemiş kişilerle konuşmak gerektiğini  vurgulayan Akdağ,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes, bir kazancının olduğunu fark ederek çalışmalı. Biz, bugün bir  seçim otobüsüyle dolaşmayı tercih ettik, bence bu bize bir kazanç sağladı. Bunun  yerine ancak bir caddede 100 esnafa da uğrayabilirdik. Biz bugün 5 bin kişi belki  daha fazla kişiyle muhatap olabildik."

"Bir oy" demeden çalışmaların sürdürülmesini isteyen Akdağ, "Allah'a  şükür şu an anketler, cumhurbaşkanımızı yüzde 54 civarında, AK Partimizi de yüzde  46-47 civarında gösteriyor ama anketlere bakarak, 'bu iş bitti' diyemeyiz. Biz  çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'nin, bir dava hareketi ve dünyanın kurumsallığı en güçlü  partilerinden biri olduğunu anlatan Akdağ, Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti  lideri olmasının avantajları bulunduğunu kaydetti.

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