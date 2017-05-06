Başbakan Yıldırım canlı yayında açıkladı

Moldova'da temaslarına devam eden Başbakan Binali Yıldırım, Moldova-Türkiye İş Forumu'nda konuştu. Başbakan Yıldırım Forum'da yaptığı konuşmada, "İş adamlarımızın önünü açacak tedbirleri alıyoruz. İş yapacak imkanları hazırlamaya çalışıyoruz. Son iki yılda ticaret hacmimizde azalma oldu. Bu bölgesel, küresel krizden kaynaklı bir durum, ama bu geçici hal bu yıldan itibaren tamamen ortadan kalkıyor. Ekonomik ilişkilerimizin sağlam bir zemine oturması için ciddi işler yapıldı. Bir çok anlaşma, 90'lı yıllarda yürürlüğe konuldu. Şimdi bu anlaşmaları güncelliyoruz" dedi.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;



Taşımacılık ticaret değildir. Taşımacılık iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için bir araçtır. Artık bilişim çağındayız, bazı bürokratik işlemleri tekrar eden işlemlerden vazgeçmemiz gerekiyor. Orta vadede ikili ticaretimizi bir milyar doların üzerine çıkarmak çok abartılı bir hedef değil. Mümkündür. Ticaret bakımından kalıcı uzun vadeli yatırımlar bakımından Türkiye'de büyük imkanlar olduğunu ifade etmek isterim.



Moldova'da iş adamlarımızın imzasını görmek gurur verici. Bugün iş adamlarımızın yaptığı yatırımların tutarı 300 milyon dolar. Yeterli değil. Daha fazlasını yapacak potansiyelleri imkanları olduğunu düşünüyorum.



İş adamlarımıza bol şans diliyorum. Siz gayret edin biz arkanızdayız. Bizim görevimiz sizin önünüzü açmak. Her iki ülkenin başbakanı olarak ülkesinin kalkınmasını sağlayacak adımlara destek olmaktır.