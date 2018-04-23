Başbakan Yıldırım ilk kez bu kadar sinirlendi

Binali Yıldırım şunları söyledi:

"Burada ana muhalefet partisinin hatibi şahsımı hedef alarak darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir.

O geçenini gerçeği şudur: O gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin başbakanı uçaklara “alçakları vurun” demiştir. Bu mücadeleyi yapmıştır."

Ardından tekrar söz alan Özel, "O geceye ilişkin sözlerim darbe komisyonu tutanaklarında yer almıştır. Sizin o gece Ilgaz Tüneli'ne saklandığınızı cümle alem biliyor, tutanaklar yazıyor" ifadelerini kullandı.

Oturumda, HDP adına Eş Genel Başkan Pervin Buldan; Dün CHP'den 15 milletvekilinin geçmesiyle Meclis'te grup kuran İyi Parti adına ise Isparta Milletvekili Nuri Okutan söz aldı.

Oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katılıyor.

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