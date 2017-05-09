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  4. 09 Mayıs 2017 12:19

Başbakan Yıldırım: Kendi güvenliğimiz için istediğimizi herkes için istiyor

Başbakan Binali Yıldırım, Savunma Sanayi Fuarı'nın açılış töreninde konuştu.

Başbakan Yıldırım: Kendi güvenliğimiz için istediğimizi herkes için istiyor
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 Başbakan Binali Yıldırım, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışında konuşuyor. "Bu yıl ilk defa kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin de tanıtım stantları olacak" diyen  Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle: Yerli ve milli araçlarımız da tanıtılmış olacak. Başarılı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.Ne yazık ki yaşadığımız dünya, hukuk insan hakları bağlamında uluslararası toplumun birbirine destek verdiği bir dünya olmaktan hızla uzaklaşıyor. Demokrasi, barış, huzur, adalet için yürekli devlet adamları ve bilim adamlarına ihtiyaç vardır. Türkiye olarak hem kendi güvenliğimizi hem de başka ülkelerin güvenliğini sağlamanın mümkün olduğunu hep söylüyoruz.

 
KENDİMİZ İÇİN İSTEDĞİMİZİ HERKES İÇİN İSTİYORUZ 

Demokrasi için, barış için, huzur için, adalet  için daha fazla yürekli insana, yürekli devlet adamlarına ve bilim adamlarına  ihtiyaç vardır. Türkiye olarak hem kendi güvenliğimizi hem de başkalarının  güvenliğini savunmanın, korumanın mümkün olduğunu hep söylüyoruz. İnsan hayatını  korumayı esas alan politikalarımızın özü de bundan ibarettir. Kendi güvenliğimiz  için istediğimizi aslında herkes için istiyoruz. Kendi inancımız için hürriyet  istediğimiz gibi başkalarının inancı için de hürriyet istiyoruz.Sınırlarımızın güvenliğini, toprak bütünlüğümüzü,  can ve mal emniyetimizi nasıl önemsiyorsak, bütün ülkelerin de emniyet ve güven  içerisinde olmasını önemsiyoruz, istiyoruz. Güvenlik politikalarımızı; insanı ve  hayatı savunmak üzere belirliyoruz. Ülkemizin güvenliğini sağlarken aynı zamanda  milyonlarca savaş mağduruna kucak açmamız, bütün insanlığın görmesi gereken bir  gerçektir, bir fedakarlıktır.

7 AYDA 1084 SIĞINAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ 

Bugün BM'nin kayıtlarına göre en fazla mülteci barındıran ülke Türkiye'dir. Sadece insani yardımlarla değil terörle mücadelede dostlarımızla işbirliği esasına dayalı bir politika güdüyoruz. Ülkemize yönelik tehditlere karşı gereğini yapmaya devam edeceğiz. Özellikle düzensiz göç ve kaçakılıkla mücadelede başarılı bir mücadele sürdürüyoruz. Son 7 ayda 1084 sığınak etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerimizin başarısında teknolojik araçlar çok önemli iş görüyorlar. Yerli ve milli imkanlarımızı seferber ederek savunma alanındaki başarılarımıza her gün yenilerini ekliyoruz. 1000'den fazla şirket ve çok sayıda işletmenin katılımıyla yerli ve milli savunma sanayinin altyapısı oluşturulmuştur.

binali yıldırım