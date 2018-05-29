Başbakan Yıldırım Siirt'te müjde verdi

Başbakan'ın açıklamalarından satır başları:



Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin Cumhurbaşkanı olarak da seçeceğiz. Üstünlerin hukuku değil hukuku üstün kılacağız. Güvenlik esastır ama özgürlüklerden de asla taviz vermeyiz. Dünya alem bilsin Türk de biziz, Kürt de biziz. Doğu da bizim Batı da bizimdir. PKK denen proje örgütün bölücü örgütün Kürtler diye bir sorunu yok. Türklerin de Kürtlerin de PKK diye bir sorunu var. Bu alçak terör örgütü en çok zararı Kürt kardeşlerimize vermiştir.

Hiçbir sorun yükselen Türkiye'yi etkilemez. Beraber çalışacağız, sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, birlikte değerliyiz, birlikte anlamlıyız.



Siirt Havalimanı'nı yeniliyoruz. Siirt bakır yatakları zengin bir yerimiz. 5 Milyarlık yatırım yapıyoruz. 5 bin kişi istihdam edilecek.