Başbakan Yıldırım: Suç işleyen kendini sınır dışında bulur

Türkiye’deki Suriyelilerle son günlerde yaşanan gerilimler konusunda Başbakan Binali Yıldırım’dan sert uyarılar geldi. Yıldırım, vatandaşların misafirperverliğe laf getirecek davranışlardan kaçınmalarını isterken, Suriyelilere de “Suç işleyen kendini sınır dışında bulur” uyarısı yaptı.

HADDİNİ AŞAN CEZALANDIRILIR

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın haberine göre; Başbakan Yıldırım gazetelerin Ankara temsilcileriyle sohbetinde şu mesajları verdi: “(Suriyelilere vatandaşlık verilecek mi?) Vatandaşlık kazanmanın şartları kanunlarla belirlenmiştir.

Suç işleyen kendini sınır dışında bulur. Bu şartların başında da kuşkusuz edepli olmak, bu millete, devlete bağlılık gelecek. Sınırlarımızda geçirdikleri süre onlar için ciddi bir sınavdır. Mülteciler arasında iyi eğitim almış, ülkesinde kariyer sahibi çok değerli kişiler de bulunuyor. Akademisyenler, bilim adamları, hekimler de var. Üç milyondan fazla sığınmacı içinden ince eleyip sık dokuyarak belirlediğimiz nitelikli kardeşlerimize vatandaşlık vereceğiz. Ancak haddini aşanlar da hak ettikleri şekilde hukuk önünde cezalarını alır. Gerekirse bu kişileri sınır dışı dahi ederiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sapla samanı karıştırmamak lazım.

TAŞKINLIKLARI HABER VERİN

Vatandaşlık verilecek kişilerin, milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek halleri olup olmadığı araştırılıyor. MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bu konuyla ilgili koordineli çalışmalar yürütüyor. Böyle ciddi bir çalışma neticesinde kimseye ayrıcalık tanınması, kamu huzurunu bozacak kişilere vatandaşlık verilmesi mümkün değil. Vatandaşlarımızın rahat olmasını istiyorum. Türkiye hukuk devleti. Vatandaşımız bir taşkınlıkla karşılaşırlarsa derhal güvenlik güçlerine bildirsinler. Emin olsunlar ki gereği hemen yapılacaktır.”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SURİYELİLERİN SUÇ ORANI YÜZDE 1.32

Suriyeli mültecilerin karıştığı olaylara ilişkin İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gerginliklerin abartılarak infial yaratılmaya çalışıldığı savunuldu. Açıklamada, özetle şunlar kaydedildi: “Bu konu bir fitne, nifak ve iç siyaset malzemesi haline getirilmeye çalışılmaktadır. Suriyelilerin Türkiye’de işlenen toplam suçlara oranı Türkiye’deki toplam nüfusları göz önünde bulundurulduğunda ülkemiz genel suçlarına göre oldukça azdır. Suriyelilerin karıştıkları olayların Türkiye’deki toplam asayiş olaylarına oranı 2014-2017 arasında yıllık ortalama yüzde 1.32’dir. Dilencilikten yakalananlardan bazılarının Suriyeli kılığına girmiş şahıslardan oluştuğu da anlaşılmıştır.”