Başbakan Yıldırım talimatı verdi; Ramazan'dan sonra başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ak Parti’ye üyeliğinin ardından olağanüstü kongre takvimiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelirken, Başbakan Yıldırım’ın, “Ramazan ayını atlatalım ondan sonra süreci başlatalım” talimatı verdiği belirtildi.

Ak Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Ak Parti’nin kongre sürecine ilişkin olarak, Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım’ın, “Ramazan ayını atlatalım ondan sonra süreci başlatalım” talimatı verdiğini söyledi. Ataş, olağanüstü kongre kararını da Yıldırım’ın alabileceğini kaydetti.

Ataş, basında yer alan, “Ak Parti’nin olağanüstü kongre yapacağı” yönündeki iddialara şaşırdıklarını belirterek, partinin yetkili kurullarında bu yönde alınmış bir karar olmadığını bildirdi. Yıldırım’ın olağanüstü kongre kararı alma yetkisi olduğunu hatırlatan Ataş, ancak bugün itibarıyla kendilerine ulaşan böyle bir bilgi ya da haber olmadığını söyledi. Ak Parti’nin olağan kongre tarihinin 12 Eylül 2017 olduğunu aktaran Ataş, Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım’ın ve MKYK’nın kararıyla, olağanüstü kongre kararının da alınabileceğini vurguladı.

Olağanüstü kongre için 20 günde hazırlıklarını yapabileceklerini kaydeden Ataş, Ak Parti’nin bu konuda son derece deneyimli olduğunu, böyle bir karar verildiği takdirde yeni delege seçimi yapılmadan önceki kongrede seçilmiş delegelerin kongreye katılacaklarını söyledi. Olağan kongre kararı alınması halinde ise bir takvim belirleyeceklerini açıklayan Ataş, referandumdan önce takvimi başlatmayı düşündüklerini ancak Yıldırım’ın talimatıyla bu takvimin ertelendiğini dile getirdi. Ataş, Başbakan Yıldırım’ın, “Ramazan ayını atlatalım ondan sonra süreci başlatalım” talimatı verdiğini de aktardı.



Özel program



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ak Parti’ye üyeliğiyle alakalı YSK kararının Resmi gazete’de yayınlanmasını beklediklerini hatırlatan Ataş, “Tüzüğümüze göre, genel merkezin de MKYK kararıyla dilediği kişiyi üye kaydetme yetkisi var. Dolayısıyla burada yapılacak bir programla Cumhurbaşkanımızın üyelik kaydı gerçekleşebilir. Burada beyannamesi hazırlanır. Teklif götürülüp kendisine arz edildikten sonra üye beyannamesi imzalanır ve gerçekleşmiş olur. Ondan sonraki prosedür işletilir. Özel bir programla üyelik gerçekleşebilir. Genel Başkanımızın da eğiliminin bu yönde olduğunu tahmin ediyorum. Burada kurucu Cumhurbaşkanımızın da takdirleri önemli” dedi.



FETÖ çalışması yok



Ak Parti’de FETÖ/PDY bağlantıları olduğu gerekçesiyle yeni tasfiyeler olacağına dair iddialara ilişkin de Ataş, “Bunlar biraz dedikodudan ibaret. 17-25 Aralık’tan sonra yapıldı bunların hepsi. Dolayısıyla hem ilçe kongrelerinde hem il kongrelerinde bu hassasiyet göz önünde bulundurularak teşkilatlarımız kongrelerini yaptılar. Yani gerekli ayıklamalar oralarda zaten yapıldı. Şu anda böyle bir çalışma yok. Bütün bunlara rağmen hâlâ birileriyle ilgili yakıştırmalar yapılıyorsa, eğer birilerinin elinde müdellel belgeler, bilgiler varsa tabi savcılıklarımız bu hizmetlere açıklar. Diledikleri yerlere bu tür müracaatları yapabilirler. Ayrıca bize de müdellel olan belge, bilgi varsa müracaat edebilirler” diye konuştu.