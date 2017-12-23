Başbakan Yıldırım: ''Yanlış hesap Kudüs'ten döner''

AK Parti Genel Başkanvekil ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Bartın 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Amerika Başkanı bir gün çıktı, böyle de böbürlenerek, imzasını da göstererek efendim bir kağıda imza attı. Neymiş, Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapacakmış. Gençler, 'Ben yaptım, oldu' demekle oluyor mu? Olmuyor. O gün 'Yanlış hesap Kudüs'ten döner, Kudüs sahipsiz değil.' dedik" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasında şu görüşü dile getirdi: "Bu topraklarda 100 yıl önce ortaya konan planların, projelerin bölgenin iradesi dışında olduğu ve yürüyemeyeceği bugün çok açık şekilde ortaya çıkmıştır. Bölge hakkında dizayn yapanlar, karar verenler bugün yine aynısını yapmaya çalışıyorlar ama Türkiye var. Türkiye ne diyor; bu bölgede bize rağmen, bu bölgedeki ülkelere rağmen hiç kimse binlerce kilometre uzaktan gelip plan yapamaz, racon kesemez."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtarlara yönelik vaatlerini de eleştiren Başbakan Yıldırım, "Bütün muhtarlara maaş bağlandı. Sigorta primlerini de devlet ödüyor" dedi.