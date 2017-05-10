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  4. 10 Mayıs 2017 15:29

Başbakan Yıldırım'dan İBB adaylığı iddiasına cevap

Başbakan Yıldırım İngiltere'ye hareketinden önce İBB adaylığı iddiasına yanıt verdi.

Başbakan Yıldırım'dan İBB adaylığı iddiasına cevap
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2019 yerel seçimlerinde yeniden aday olmayacağı kesinleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yerine kulislerde Binali Yıldırım ismi öne çıktı.

Başbakan Yıldırım, İngiltere'ye seyahati öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım İBB adaylığı iddiasına ilişkin, "Dedim ya beni benden çok düşünen var ama herkes işine baksın" dedi.

Kadir Topbaş'ın yerine Binali Yıldırım iddiasıKadir Topbaş'ın yerine Binali Yıldırım iddiası

Yıldırım şöyle devam etti:

Sayın Kılıçdaroğlu dün ne yazık ki grup toplantısında referandum sonuçlarıyla ilgili bildik açıklamalarına devam etti. Bir miras paylaşıma girdiklerinde düşündük ki yenilgiyi kabul etmişler ama yatıp kalkıp başa tekrar dönüyorlar.YSK bizim gözbebeğimiz bir kuruluştur. Dünyada örnek bir seçimi yapmış ve ciddi bir sorun olmadan bu seçimleri gerçekleştirmiştir.

Seçimlerle ilgili oylar çalındı iddiası var mıdır? Bir seçimin şaibeli olup olmamasıyla ilgili tek şey oyların sandığa yansıyıp yansımamasıdır. Sandık kurullarının hatalarını oy verenlere ceremesini çektirmeye hakkımız var  mı? Ne önemi var? Önemi olan senin bastığın mühürdür. Öbür mühürlerin önemi yok. YSK üyelerimizi bizim en tecrübeli en prestijli hukukçularımızdır. Artık bu tartışmayı burada bitirme zamanı gelmiştir. 

Sayın Kılıçdaroğlu’nun yapması gereken 2019 seçimlerinde nasıl başarılı olacağını düşünmesidir. Kampanya sürecindeki kuzu taktiği kısmen başarılı oldu. Yine ona dönebilir.

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ingiltere , yıldırım , başbakan