Başbakan Yıldırım'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, İzmir'in Menderes ilçesinde oy kullandığı sandıktan "Hayır" oyu çoğunlukta çıktı.

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında oy verme süresinin sona ermesiyle, sandıklar açılmaya başlandı.

Oy sayım işleminin devam ettiği İzmir'de Başbakan Yıldırım'ın oy kullandığı Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu'ndaki "1085" nolu sandıkta sayım işlemi tamamlandı.

Sayım sonrası 378 kayıtlı seçmenin bulunduğu sandıktan 323 oy çıktı. Başbakan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 323 seçmenin oy kullandığı sandıktan 175 "Hayır", 144 "Evet" oyu çıktı, 4 oy da geçersiz sayıldı.

Başbakan Yıldırım oyunu İzmirde kullandı

YILDIRIM'IN KÖYÜNDEN 'EVET' ÇIKTI

Başbakan Yıldırım'ın köyünde yapılan referandumda ise 83 'evet' oyu çıkarken, 2 kişi 'hayır' oyu kullanıldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı Köyündeki seçimlerde 88 seçmenden 85'i sandık başına gitti. Çıkan sonuçlarda 83 kişi 'evet' oyu kullanırken, 2 oy ise 'hayır' çıktı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Erzurum merkezde kullandığı 1114 nolu sandıkta, 237 Evet, 115 Hayır oyu çıktı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın Kars'ta oy kulandığı 1057 nolu sandıkta ise 199 kişi Hayır, 144 kişi ise Evet oyu verdi.