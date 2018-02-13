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  4. 13 Şubat 2018 22:08

Başbakan Yunan mevkidaşı ile görüştü

Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras ile görüştü.

Başbakan Yunan mevkidaşı ile görüştü
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Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras ile görüştü. Başbakan Yıldırım, görüşmede "Ege'deki gerginlikte rahatsızız. Tansiyonun düşmesi için Yunanistan gerekli adımları atmalı" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir telefonla görüştü. 

Görüşmede Ege Denizi’nde,Yunanistan’la son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğu, tansiyonun düşürülmesi, için Yunanistan’ın gerekli tedbirleri almasının beklendiği vurgulandı. Konuya ilişkin iki tarafın üst düzeyli askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalındı. Görüş farklılıkların rağmen,  görüşmenin olumlu bir havada cereyan ettiği,  sorunların diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven arttırıcı önlemlerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

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