Başbakan'dan CHP'nin Danıştay hamlesine jet cevap

Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

Bütün milletimizin cuması mübarek olsun. ülkemizin hem içeride hem dışarıda birliğine beraberliğne kast eden amansız mücadelesi devam ediliyor.

Çukurca'da maalesef saha taramaları esnasında 2 askerimiz şehit edildi ve karşılığı hemen verildi. Oradaki terör yuvaları darmadağın ediliyor. Bu mücadele devam edecek. Türkiye'nin sınırlarının dışında tehdit var olduğu müddetçe, Türkiye bunların hepsine gereken karşılığı verir. Önemli olan ülkemizin güvenliğidir."

Sayın cumhurbaşkanımız 16-17 Mayıs'ta Trumpla görüşecek ona göre tavır alacağız.

CHP YSK'nın kararını Danıştay'a taşıyor

CHP'NİN DANIŞTAY'A GİTMESİ

Millete gittik. Kararı millet verdi. Milletin kararını mahkemelerde şikayetle düzeltmek demokrasinin bir yolu değildir. Ama tabii şikayet yolunu herkes kullanma durumundadır. Kullanmak isterlerse buna diyecek bir şeyimiz yoktur. Ama millet sözünü söylemiştir. Evet sonucu tecelli etmiştir. Milletin zamanını daha fazla israf etmenin bir manası yoktur.

Yüksek Seçim Kurulu her seçimle ilgili itirazı karara bağlar ve mesele biter. Seçimler konusunda YSK'nın verdiği karar kesindir. Bunun üzerine herhangi bir yargı yolu yoktur. Ama buna rağmen gidebilirler. İstedikleri yere gidebilirler. Milletinin kararının üzerine hiç bir mahkeme karar ilan edemez. Millet son sözü söylemiştir. Demokrasiye gerektiği kadar inanmamak anlamına gelir.