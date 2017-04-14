Başbakan'dan ''eyalet sistemi'' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, eyalet sistemi tartışmalarıyla ilgili olarak, “Başından beri MHP ile AK Parti olarak bu anayasayı hazırlarken kırmızı çizgimiz olarak üniter yapıyı öngördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bizim ve Sayın Bahçeli’nin açıklamaları ile mesele kapanmıştır” dedi.

Başbakan Yıldırım, Beyaz TV’de katıldığı canlı yayında özetle şunları söyledi:

MESELE KAPANDI

“Başından beri MHP ile AK Parti olarak bu anayasayı hazırlarken kırmızı çizgimiz olarak üniter yapıyı öngördük. Bu konuda herhangi bir endişeye yer vermeyecek şekilde titiz bir çalışma yaptık. Üniter yapı bizim de MHP’nin de hassasiyeti, vatanını milletini bayrağını seven 80 milyon vatandaşımızın da hassasiyet gösterdiği bir konu. Bu ortaya atılan dedikodular, tamamen kafa karıştırmaya yöneliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bizim ve Sayın Bahçeli’nin açıklamaları ile mesele kapanmıştır. Zaten olmayan bir şeydir ve tamamen kapanmıştır.

NEREDEN ÇIKARTIYORSUNUZ

Nereye dayandırıyorlar? 123. madde. Bu madde ne var, idarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği. Bu maddedeki değişiklikle, diyelim ki cumhurbaşkanının kurduğu hükümette bazı birimleri kapattı, bazılarını açtı. Mesela karayolları bölge müdürlüğü kuracak veya kapatacak. Bunları cumhurbaşkanı kararnamesi ile yapabilecek. Ancak merkezi idare, yerinden yönetimi öngören bütün bu kurumlar kanunla kuruluyor. Anayasada bu teminat altına alınmış. Anayasanın ilk 3 maddesi, üniter yapıyı teminat altına alıyor. (Kılıçdaroğlu) Geçmiş yıllarda ‘ilk 4 madde değişebilir’ diye bir beyanatı var. Hatta bölücü terör örgütünün etkili olduğu televizyonda ‘ilk 4 madde değişebilir, konuşulabilir’ diye açıklaması var. Bizim ne şimdi ne de eskiden ilk 4 maddeyle ilgili hiçbir beyanatımız yok. Ayrıca Anayasa’nın 3. maddesi ‘Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.’ Açık değil mi? Nereden çıkartıyorsunuz, eyalet sistemini? Bu maddede bir değişiklik var mı? Yok. Bu mesele bitmiştir.

FAZLASI BALLI BÖREK

(Adil Gür’ün açıkladığı anket sonucu) Bizim elimizde anketler var. Bizim dışımızda da anketler var. Gerçek anket sandıktakidir. Sandık olacak, sayım yapılacak anketin sonucu ortaya çıkacak. Tahminlerimi paylaşmam. Bu oy verecek vatandaşlarımızın iradesine saygısızlık olur. Ama başından beri söylediğim ‘evet’ konusunda bir sıkıntımız olmaz. Bu işin meşruiyeti 50 artı 1’dir. Fazlası ballı börek.”

ERKEN SEÇİM HAKKI MECLİS’İN

Başbakan Binali Yıldırım, “Hayır çıkarsa erken seçime gidilir” iddialarını, “Seçimi belirleyen ülkenin şartlarıdır. Ülkede işler yolunda gidiyorsa, vatandaş memnunsa bunun bir siyasi bedeli olur. Seçim hakkı Meclisindir, her zaman seçim kararı alabilir. Ama alması şartların oluşması lazım. Ülkede terör, güvenlik sorunu, ekonomik kriz olması lazım. Ülkeyi yönetme sorunlarının hat safhaya çıkması, tehditlerin artması lazım. Bunların hiçbiri ortada yokken durup dururken niye seçim olsun” sözleriyle yanıtladı.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI

Yıldırım, referandum sonrasında bakanlar kurulu revizyonu ve MHP’li vekillerin yeni kabinede yer alabileceği iddiaları karşısında ise, “Böyle bir şey yok, gündemimizde böyle bir konumuzda, konuşmamızda yok. Bakanlar Kurulu’nda zaman zaman iktidar kan tazeleme yapar. Bu bizim 65 hükümetimizde de oldu. Gelecek zaman içinde de olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızla istişare ederiz, uygun görülen zaman ve zeminde olabilir. Hiç olmayacak ya da hemen yarın olacak dememiz doğru” değerlendirmesini yaptı.