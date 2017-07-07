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  4. 07 Temmuz 2017 15:29

Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kabak tadı vermeye başladı

Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Yürüyüşü ile ilgili ''Artık kabak tadı vermeye başladı'' dedi.

Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kabak tadı vermeye başladı
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Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Ankara'da Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KABAK TADI VERMEYE BAŞLADI"
Yıldırım, CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' ve yürüyüşün sonunda yapacağı 'Adalet Mitingi'yle ilgili "Adaletin zamanında gelmesi için gayret edelim; ancak bunun yeri yollar değil, Meclis'tir. Bir araya geleceğiz, konuşacağız. İşleri daha iyi nasıl hale getiririz, bunun çaresine bakacağız. Artık kabak tadı vermeye başladı. Bu işi burada bitirmek lazım"dedi.

Pazar günkü ''Adalet Buluşması''nın detayları belli olduPazar günkü ''Adalet Buluşması''nın detayları belli oldu

 

binali yıldırım , başbakan , kemal kılıçdaroğlu , adalet yürüyüşü