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  4. 19 Haziran 2017 22:30

Başbakan'dan zehirlenmeyle ilgili açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Manisa'daki askerlerin zehirlenmeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Başbakan'dan zehirlenmeyle ilgili açıklama
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Başbakan Yıldırım: "Kışlalara gıda alımını kamu ihalelerinin dışına çıkaracağız. Nasıl alım yapılacağı detayını Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek ama pazarlık usulü ile olabilir. Asıl önemlisi şu anda bazı şüpheler var, onların üzerine gitmek. Bu tür olayların yaşanmaması için ilave tedbirler alınacak"

Yıldırım, Atina temaslarını tamamlamasının ardından Gümülcine'ye giderken medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Manisa'daki 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasındaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Kışlalara gıda alımını kamu ihalelerinin dışına çıkaracağız. Nasıl alım yapılacağı detayını Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek ama pazarlık usulü ile olabilir. Asıl önemlisi şu anda bazı şüpheler var, onların üzerine gitmek.

Bu tür olayların yaşanmaması için ilave tedbirler alınacak." ifadesini kullandı.

binali yıldırım , başbakan , gıda , zehirlenme