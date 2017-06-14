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  4. 14 Haziran 2017 11:48

Başbakanlık Başmüşaviri Erdem adliyeye sevk edildi

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Başbakanlık Başmüşaviri ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem adliyeye sevk edildi.

Başbakanlık Başmüşaviri Erdem adliyeye sevk edildi
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FETÖ'ye üye olmak suçundan gözaltına alınan Erdem'in Ankara Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Erdem'in, soruşturmayı yürüten savcılar tarafından sorgusulanmasına başlandı.

Birol Erdem ve eşi Gülümser Erdem, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyeliği iddiasıyla 3 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

Erdem, 25 Ekim 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi olmuş, 21 Kasım 2011 ile 1 Ocak 2014 tarihleri arasında da Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürütmüştü.

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AA

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