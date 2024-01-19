Başkent'te modern taksi duraklarının sayısı artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte eskiyen ya da kullanılamayacak durumda olan taksi duraklarını teker teker yenilemeye devam ediyor. Kent genelinde 21 taksi durağının yenileme çalışması tamamlanırken, 23 durağın ise yapımı sürüyor. Yenilenen taksi duraklarıyla birlikte taksi esnafı, olumsuz hava şartlarından da etkilenmiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Ankara’daki taksi duraklarını daha kullanışlı ve modern bir hâle getirmek için 2021 yılında başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde 21 taksi durağının yenileme çalışması tamamlanarak anahtar teslimi yapılırken, 23 durağın ise yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

BAŞKAN YAVAŞ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise çalışmaları sosyal medya hesaplarından, “Bir başkadır Ankara’nın taksicileri… Hem esnafımıza sağlıklı ve modern çalışma ortamı sağlamak hem de vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet almaları için kent genelinde taksi duraklarını yenilemeye devam ediyoruz” notuyla paylaştı.

EV KONFORUNDA TAKSİ DURAĞI

Yeni taksi durakları ev konforunu aratmazken, tasarımında mescitten mutfağa kadar her ayrıntı düşünüldü. Televizyon, buzdolabı, çay ocağı ve koltuk takımlarının da yer aldığı klimalı ve kaloriferli modern taksi durakları, esnafın hayatını kolaylaştıracak şekilde dizayn edildi.

Semte, konuma, taksi yoğunluğuna göre ve gelen talepler doğrultusunda değişiklik gösteren taksi durakları 60, 45 ve 30 metrekare olmak üzere 3 tip tasarlandı.

21 TAKSİ DURAĞI YENİLENEREK HİZMETE AÇILDI

Kent Estetiği Daire Başkanı Yetiş Ali Aslan, Ankara’nın farklı noktalarında bulunan 23 taksi durağının yenileme çalışmalarının da devam ettiğini aktardı. Aslan, yenileme çalışmalarına taksi esnafından gelen talep ve belediye ekiplerince yapılan incelemeler doğrultusunda karar verildiğini söyleyerek, “Önceliğimiz taksi esnafımızın ihtiyacını karşılamakla birlikte, kentimize yeni bir kimlik ve estetik kazandırabilmek” dedi. Aslan, “Bugüne kadar kendi teknik ekiplerimizle tasarladığımız farklı tiplerdeki taksi duraklarımızın 21 tanesini hizmete açtık. Halen devam etmekte olan 23 taksi durağı imalatımız olmakla birlikte, ilerleyen süreçte ihtiyaçları karşılayabilmek ve vatandaşlarımızın mağduriyetini giderebilmek amacıyla çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

KAMELYADAN MODERN TAKSİ DURAĞINA

Yeni taksi duraklarına kavuşan Başkentli taksi esnafı, hem soğuk kış aylarında hem de kavurucu yaz sıcaklarında olumsuz hava şartlarından etkilenmiyor. Yakın zamanda yenilenen taksi duraklarından Gar Taksi ile Yaşamkent Taksi Durağı çalışanları duygularını şu sözlerle ifade etti:

Hamza Kara (Gar Taksi Durak Başkanı): “Mansur Başkan’ımıza çok teşekkür ederiz. Burada doğal gazımız var, her şeyimiz var. Eskiden baraka gibiydi, ufak yerlerdi ama şimdi 3+1 daire gibi yerimiz var. Her şeyimiz çok güzel, bu konuda Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Eskiden soba vardı, odunla ısınıyorduk. Şimdi kalorifer dairesi gibi sıcacık. Hiçbir sıkıntımız yok. Burası yapılırken içeride yer alan davlumbaz, klima, çay ocağı bunların hiçbiri yoktu. Başkanımız bize bunları da verdi. Hiçbir eksiğimiz kalmadı hepsi belediye tarafından yapıldı.”

Galiphan Ceylan (Esnaf): “Mansur Yavaş’tan çok memnunuz. Geçen yıl çardak gibi bir yerdeydik. 200 tane çalışan var burada. Geçen sene 10 kişilik çardaktaydık, bu sene güzel bir durağımız oldu. Çay ocağımız, mescidimiz, lavabolarımız var bütün ihtiyaçlarımızı buradan çıkmadan halledebiliyoruz. Yemeğimizi burada yiyebiliyoruz.”

Cemal Cankara (Esnaf): “Hizmetlerinden dolayı Mansur Başkan’ımıza çok teşekkür ediyoruz. Kış şartlarında, yaz şartlarında bu görmüş olduğunuz barakada duruyorduk. Kışın tenekede odun yakıyorduk. Ama şu an Mansur Başkan’ımızın yapmış olduğu duraklar sayesinde arabalarımızı bile rahatlıkla park edebiliyoruz.”

Fahrettin Eryılmaz (Yaşamkent Taksi Durak Başkanı): “Buradan 120 insan ekmek yiyor. 120 insanın rahat bir şekilde oturabileceği, birtakım ihtiyaçlarını giderebileceği bir konuma geldi. İçinin dizaynıyla, koltuklarıyla, televizyonuyla, buzdolabıyla… Bunların hepsini belediye karşıladı. Biz cebimizden hiç para harcamadık buraya. Belediye bunu bize bedelsiz olarak sundu. Allah razı olsun Başkanımızdan. Böyle bir güzellik yaptı bize. Huzur içerisinde çalışıyor arkadaşlar, duraktan dolayı da bir sıkıntımız yok gayet güzel rahat. Evimizde gibi hissediyoruz. Doğal gazımız var, sıcak suyumuz var. Beş yıldızlı otel gibi konforlu. Bu bölgeye yakışan bir durak.”

Selahattin Maden (Esnaf): “Durağımızın yenilenmesiyle daha rahat bir ortam sağlandı. Daha konforlu bir durağa sahip olduk, bu da Büyükşehir Belediyesinin sayesinde… Kendilerine teşekkür ediyoruz. Durağımız eskiydi, çatı akıyordu, her yerden soğuk geliyordu. Şu anda durağımız daha konforlu. Kış şartlarında olsun, yaz şartlarında olsun… Klimamız, çay ocağımız, oturup rahatça dinlenebileceğimiz koltuklarımız mevcut. Hepsi Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edildi. Evimiz gibi rahatız. Ev şartları burada da mevcut.”