Başörtüsü teklifi Meclis'te!

AK Parti'nin başörtüsüyle ilgili hazırladığı anayasa değişikliği teklifi Meclis'e sunuluyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ak Parti ve MHP'li kadın milletvekilleriyle birlikte başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifini Meclis'e sunuyor.

AK Parti Grup Başkanvekili'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

''336 milletvekilimizin imzasıyla birlikte, başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifi birazdan AK Parti, MHP ve BBP'nin imzasıyla Meclis'e sunuyoruz. Kanunla teminat altına alınan kanunla değişir. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülmelidir.

Teklifimizde; başörtülülerin de başı açıkların da hakkını savunuyoruz. Kısaca kadınların özgürlüğünü savunuyoruz.

Diğer konu da aile müessesine dair. Bizim anayasamızda aile toplumun temeli olarak görüşmüştür. Eğer bir tahrip etmek istiyorsanız, önce aileden başlamanız gerekir. Biz anayasamıza evlilik birliğinin bir kadın ve bir erkek arasında olan hukuki bir birliktelik olduğunu koyuyoruz''

CHP GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başörtüsüne yönelik kanun teklifinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğiyle bu işin düzeltilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Açıklamanın ardından muhalefet partilerini ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu hakkında bilgi vermişti. Hazır hale getiren teklif, Meclis'e sunuldu.

Ancak Bütçe Görüşmeleri nedeniyle Aralık ayının 16'sından sonra ele alınması bekleniyor.