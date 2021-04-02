Başsavcılıktan Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kendisine yapılan çağrıyı almış olmasına rağmen 10 günlük yasal süre içinde gelmemesi üzerine gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yargıtay onayından geçmek suretiyle hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan, TBMM Genel Kurulu'nda 17 Mart'ta gerçekleştirilen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunan Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürüldüğü anımsatıldı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu yaka paça gözaltına alındı

Açıklamada, "Anayasanın 84/2. maddesi gereğince milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 19/1 maddesi gereğince kendisine yapılan çağrıyı tebliğ almış olmasına rağmen 10 günlük yasal süre içinde gelmemesi üzerine yasal zorunluluk olarak hakkında yakalama emri çıkarılmış, çıkarılan yakalama emrine istinaden de ikametinde yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

HDP'den Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Gergerlioğlu'nun ceza infaz kurumuna sevk işleminin devam ettiği bildirildi.