''Batı, Erdoğan'ın gittiğini görmekten memnun olacak''

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg Cumhurbaşkanı Erdoğan için çok konuşulacak bir haberde "Batılı liderler, Erdoğan'ın gittiğini görmekten memnun olacak" ifadesi yer aldı.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'in internet sitesinde, “2023’ün en önemli seçimleri Türkiye’de düzenlenecek” başlık bir yazı yayınlandı. Bobby Ghosh imzalı yazıda, şubat ayında Nijerya'da, ekim ayında ise Pakistan'da düzenlenecek seçimlere işaret edildi ve "Ancak (seçimlerin) en önemlisi hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki iktidarını üçüncü bir on yıla yaymaya çalışacağı 18 Haziran'da gerçekleşecek" denildi.

'SONUÇLAR, EKONOMİK HESAPLAMALARI ŞEKİLLENDİRECEK'

"Seçim sonuçları, Washington ve Moskova'nın yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'daki başkentlerdeki jeopolitik ve ekonomik hesaplamaları şekillendirecek" ifadelerine yer verilen yazıda, şöyle devam edildi: "Batılı liderler, Erdoğan'ın gittiğini görmekten memnun olacak. Rusya'dan füze savunma sistemleri alarak NATO'nun güvenliğini baltaladı, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini engelleyerek ittifakı boşa çıkardı, defalarca Avrupa'yı mülteci akınına uğratmakla tehdit etti ve son aylarda Yunanistan'a karşı giderek daha kavgacı bir tutum benimsedi. Ankara'nın Washington ile ilişkileri o kadar gergin ki, üst düzey Türk yetkililer ABD'yi rutin olarak Erdoğan'a karşı bir darbeyi desteklemek ve terörist gruplarla işbirliği yapmakla suçluyor."

'AK PARTİ PARLAMENTODAKİ MEVCUDİYETİNİ SÜRDÜRECEK'

David Gosh'a görüş veren akademisyen Selim Koru, 'Erdoğan'ın dünya görüşünün, çoğu Batılının düşündüğünden daha radikal olduğunu' söyledi. EDAM Başkanı Sinan Ülgen ise Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi halinde 'halefinin Türkiye'yi Batılı bir ülke olarak pozisyonu konusunda daha rahat olan, farklı bir dış politika aktörüne dönüştüreceğini' dile getirdi.

Gosh, ise şu ifadeleri kullandı: "Ancak bu gerçekleşse bile, kimse 180 derecelik hızlı bir dönüş beklememeli. Erdoğan'ın, radikal dünya görüşünün tohumlarını Türk kurumlarına -hükümet, ordu, akademi, dini kurumlar ve medya- ekmek için 20 yılı vardı. 19 Haziran'da yeni bir cumhurbaşkanı gelirse, Erdoğan'ın inşa ettiği yapıyı yıkması gerekecek. Bu görev zor olacak çünkü AK Parti parlamentoda, değişime şiddetle direnen mevcudiyetini sürdürecek."

'ERDOĞAN, RAKİP OLARAK KILIÇDAROĞLU'NU TERCİH EDER'

'Altılı Masa'ya değinen Gosh, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öne çıkan iki aday olduğunu yazdı. Erdoğan'ın rakip olarak Kılıçdaroğlu'nu tercih edeceğini savunan Gosh, "Birçok Türk siyasi analist, daha genç ve daha karizmatik İmamoğlu'nun daha güçlü bir rakip olacağını söylüyor" dedi.

'BATILI LİDERLER DİKEN ÜSTÜNDE OLACAK'

Erdoğan'ın, ekonomiye yönelik karamsarlığı ortadan kaldırmak için 'Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'dan gelen yatırımlar ile Rusya lideri Vladimir Putin'in Türkiye'yi Rus doğalgaz ihracatı için bir merkez haline getirme sözüne güvendiğini' savunan Gosh, "Türkler oylarını kullanana kadar Batılı liderler diken üstünde olacak" ifadelerini kullandı.