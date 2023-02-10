Bay Kemal atakta! CHP'yi Hatay'da topluyor!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesini CHP'nin üssü haline getiriyor. CHP Genel Merkezi'nden parti MYK üyelerine yapılan duyuruda Merkez Yönetim Kurulu toplantısının 12 Şubat Pazar günü Hatay'da yapılacağı duyuruldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesini CHP'nin üssü haline getiriyor. CHP Genel Merkezi'nden parti MYK üyelerine yapılan duyuruda Merkez Yönetim Kurulu toplantısının 12 Şubat Pazar günü Hatay'da yapılacağı duyuruldu.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı 12 Şubat Pazar günü depremin yıkıcı sonuçlarının yaşandığı Hatay'da gerçekleşecek.
Karar CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke imzasıyla MYK üyelerine duyuruldu.
MYK ÜYELERİ DEPREM BÖLGESİNDE GÖREVLENDİRİLMİŞTİ
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Yönetimi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 şiddetinde 10 ili etkileyen deprem haberini alır almaz tüm milletvekillerini deprem bölgesindeki bu illerde görevlendirmişti.
CHP milletvekilleri, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya illerinde ihtiyaçların saptanması, eksikliklerin giderilmesi ve koordinasyonun sağlanması görevlerini üstlendiler.
MYK üyeleri ve görevlendirildikleri iller şöyle:
ADANA
İl Sorumlusu:
Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca
Vekiller:
Müzeyyen Şevkin
Ayhan Barut
Orhan Sümer
Burhanettin Bulut
Levent Gök
Vehbi Bakırlıoğlu
Bekir Başevirgen
Tacettin Bayır
Bedri Serter
Özcan Purçu
Cavit Arı
Süleyman Girgin
Erkan Aydın
Aysu Bankoğlu
Ali Fazıl Kasap
Jale Nur Süllü
Burak Erbay
Çetin Osman Budak
Aydın Özer
ADIYAMAN
il Sorumlusu:
Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel
Vekiller:
Abdurrahman Tutdere
Aykut Erdoğdu
Mustafa Adıgüzel
Sevda Erdan Kılıç
Ednan Arslan
Ensar Aytekin
Ali Mahir Başarır
Murat Emir
Yunus Emre
Yüksel Mansur Kılınç
DİYARBAKIR
İl Sorumlusu:
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın
Vekiller:
Sezgin Tanrıkulu
Özgür Karabat
Özkan Yalım
Mürsel Alban
Ali Haydar Hakverdi
Ahmet Akın
Cihangir İslam
ELAZIĞ
İl Sorumlusu:
Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol
GAZİANTEP
İl Sorumlusu:
Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka
Vekiller:
Bayram Yılmazkaya
İrfan Kaplan
Mahir Polat
Uğur Bayraktutan
Ahmet Önal
Metin İlhan
Zeynel Emre
HATAY
İl Sorumlusu:
Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel
Vekiller:
Suzan Şahin
Mehmet Güzelmansur
Serkan Topal
İsmet Tokdemir
Ali Şeker
İlhami Özcan Aygun
Turan Aydoğan
Gökan Zeybek
Burcu Köksal
Barış Karadeniz
Gamze Taşçıer
Enis Berberoğlu
KAHRAMANMARAŞ
İl Sorumlusu:
Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç
Vekiller:
Yıldırım Kaya
Çetin Arık
Sibel Özdemir
Deniz Yavuzyılmaz
Atila Sertel
Okan Gaytancıoğlu
Ünal Demirtaş
Gülizar Emecan
Fikret Şahin
Vecdi Gündoğdu
Orhan Sarıbal
Hasan Baltacı
Mehmet Göker
Utku Çakırözer
MALATYA
İl Sorumlusu:
Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
Vekiller:
Polat Şaroğlu
Ulaş Karasu
Kadim Durmaz
Mustafa Tuncer
Murat Bakan
Candan Yüceer
OSMANİYE ve KİLİS
İl Sorumlusu:
Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi
Vekiller:
Cengiz Gökçel
Alpay Antmen
Baha Ünlü
İsmail Atakan Ünver
Özgür Ceylan
Rafet Zeybek
Suat Özcan
ŞANLIURFA
İl Sorumlusu:
Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka
Vekiller:
Bayram Yılmazkaya
İrfan Kaplan
Mahir Polat
Uğur Bakraktutan
Ahmet Önal
Metin İlhan
Zeynel Emre
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