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Bay Kemal atakta! CHP'yi Hatay'da topluyor!

Bay Kemal atakta! CHP'yi Hatay'da topluyor!
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesini CHP'nin üssü haline getiriyor. CHP Genel Merkezi'nden parti MYK üyelerine yapılan duyuruda Merkez Yönetim Kurulu toplantısının 12 Şubat Pazar günü Hatay'da yapılacağı duyuruldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesini CHP'nin üssü haline getiriyor. CHP Genel Merkezi'nden parti MYK üyelerine yapılan duyuruda Merkez Yönetim Kurulu toplantısının 12 Şubat Pazar günü Hatay'da yapılacağı duyuruldu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı 12 Şubat Pazar günü depremin yıkıcı sonuçlarının yaşandığı Hatay'da gerçekleşecek.

Karar CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke imzasıyla MYK üyelerine duyuruldu.

Bay Kemal atakta! CHP'yi Hatay'da topluyor!

MYK ÜYELERİ DEPREM BÖLGESİNDE GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Yönetimi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 şiddetinde 10 ili etkileyen deprem haberini alır almaz tüm milletvekillerini deprem bölgesindeki bu illerde görevlendirmişti.

CHP milletvekilleri, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya illerinde ihtiyaçların saptanması, eksikliklerin giderilmesi ve koordinasyonun sağlanması görevlerini üstlendiler.

MYK üyeleri ve görevlendirildikleri iller şöyle:

ADANA

İl Sorumlusu:

Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca

Vekiller:

Müzeyyen Şevkin

Ayhan Barut

Orhan Sümer

Burhanettin Bulut

Levent Gök

Vehbi Bakırlıoğlu

Bekir Başevirgen

Tacettin Bayır

Bedri Serter

Özcan Purçu

Cavit Arı

Süleyman Girgin

Erkan Aydın

Aysu Bankoğlu

Ali Fazıl Kasap

Jale Nur Süllü

Burak Erbay

Çetin Osman Budak

Aydın Özer

ADIYAMAN

il Sorumlusu:

Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel

Vekiller:

Abdurrahman Tutdere

Aykut Erdoğdu

Mustafa Adıgüzel

Sevda Erdan Kılıç

Ednan Arslan

Ensar Aytekin

Ali Mahir Başarır

Murat Emir

Yunus Emre

Yüksel Mansur Kılınç

DİYARBAKIR

İl Sorumlusu:

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın

Vekiller:

Sezgin Tanrıkulu

Özgür Karabat

Özkan Yalım

Mürsel Alban

Ali Haydar Hakverdi

Ahmet Akın

Cihangir İslam

ELAZIĞ

İl Sorumlusu:

Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol

 GAZİANTEP

İl Sorumlusu:

Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka

Vekiller:

Bayram Yılmazkaya

İrfan Kaplan

Mahir Polat

Uğur Bayraktutan

Ahmet Önal

Metin İlhan

Zeynel Emre

HATAY

İl Sorumlusu:

Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel

Vekiller:

Suzan Şahin

Mehmet Güzelmansur

Serkan Topal

İsmet Tokdemir

Ali Şeker

İlhami Özcan Aygun

Turan Aydoğan

Gökan Zeybek

Burcu Köksal

Barış Karadeniz

Gamze Taşçıer

Enis Berberoğlu

KAHRAMANMARAŞ

İl Sorumlusu:

Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç

Vekiller:

Yıldırım Kaya

Çetin Arık

Sibel Özdemir

Deniz Yavuzyılmaz

Atila Sertel

Okan Gaytancıoğlu

Ünal Demirtaş

Gülizar Emecan

Fikret Şahin

Vecdi Gündoğdu

Orhan Sarıbal

Hasan Baltacı

Mehmet Göker

Utku Çakırözer

MALATYA

İl Sorumlusu:

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba

Vekiller:

Polat Şaroğlu

Ulaş Karasu

Kadim Durmaz

Mustafa Tuncer

Murat Bakan

Candan Yüceer

OSMANİYE ve KİLİS

İl Sorumlusu:

Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi

Vekiller:

Cengiz Gökçel

Alpay Antmen

Baha Ünlü

İsmail Atakan Ünver

Özgür Ceylan

Rafet Zeybek

Suat Özcan

ŞANLIURFA

İl Sorumlusu:

Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka

Vekiller:

Bayram Yılmazkaya

İrfan Kaplan

Mahir Polat

Uğur Bakraktutan

Ahmet Önal

Metin İlhan

Zeynel Emre

 

Etiketler chp kemal kılıçdaroğlu myk hatay toplantı
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